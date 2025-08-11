3 أسباب مهمة.. لماذا يرغب الاتحاد السعودي في التعاقد مع علي البليهي؟

يستهدف نادي الاتحاد السعودي في مفاجأة كبيرة التعاقد مع علي البليهي، نجم الهلال، في الميركاتو الصيفي الحالي.

ويترقب البليهي حسم مصيره من قائمة المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي، والذي لا يبدو عازماً على الاعتماد عليه بشكل أساسي في الموسم المُقبل.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "اليوم"، فإن ناديي الاتحاد والأهلي يراقبان موقف البليهي، حيث يسعى عملاقا جدة للتعاقد مع اللاعب المخضرم لدعم الدفاع.

التقرير أشار إلى أن هناك استفسارات من جانب الأهلي والاتحاد سعياً للتعاقد مع علي البليهي سواء بنظام الإعارة أم الانتقال النهائي.

وأثيرت تساؤلات مهمة حول رغبة الاتحاد في ضم البليهي لصفوفه، خاصة أنه منذ بدء ميركاتو الانتقالات انحصر دور الإدارة الرياضية في البحث عن لاعبين شباب لضمهم، كما سيدخل الجهاز الفني الموسم الجديد بقائمة لاعبيه الأجانب الذين خاضوا الموسم المقبل دون إضافة عناصر جديدة، بسبب قلة الدعم المالي الممنوح للنادي.

ولكن رغم الهفوات التي أغضبت جماهير الهلال من البليهي، لكنه يتمتع بخبرات دولية كبيرة وبالتأكيد ستفيد الاتحاد حال ضمه، كما أنه سيسجل كلاعب محلي ولن يأخذ خانة اللاعب الأجنبي، الذي يمكن أن يتجه "العميد" لضمه في آخر أيام الميركاتو أو مع شهر يناير المقبل.

كما أن نادي الاتحاد فشل في استعادة عبد الإله العمري، من نادي النصر الذي يتمسك بخدماته بناء على قرار البرتغالي جورجي جيسوس.

ولعب البليهي، صاحب الـ35 عاماً، أغلب مسيرته الاحترافية بقميص "الزعيم"، بينما لعب أيضا ضمن صفوف الفتح.

ومع الهلال شارك البليهي في 256 مباراة سجل خلالها 23 هدفاً كما صنع هدفين على مستوى جميع المسابقات، متوجاً بأكثر من 10 ألقاب محلية وقارية.