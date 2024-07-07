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رياضة

أوروغواي تعبر عقبة البرازيل وتصعد إلى نصف نهائي كوبا أمريكا

أوروغواي تعبر عقبة البرازيل وتصعد إلى نصف نهائي كوبا أمريكا
مباراة البرازيل وأوروغوايالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
07 يوليو 2024، 3:21 ص

تأهل منتخب أوروغواي إلى نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024 بتغلبه على البرازيل بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح بعدما فرض التعادل دون أهداف كلمته على مواجهة ربع نهائي النسخة الحالية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وصعد منتخب أوروغواي إلى نصف نهائي كوبا أمريكا بقيادة مدربه الأرجنتيني مارسيلو بيلسا ليضرب موعدًا مع كولومبيا التي تجاوزت عقبة بنما بخماسية دون رد.

شهد اللقاء حالة طرد من نصيب نايتان نانديز لاعب أوروغواي في الدقيقة 74 من عمر اللقاء الذي غاب عنه فينيسيوس جونيور لاعب البرازيل للإيقاف.

المباراة اتسمت بالالتحامات البدنية القوية بين لاعبي المنتخبين، وتعرض رونالد أراوخو مدافع أوروغواي للإصابة في الدقيقة 33 وغادر المباراة.

وحاول منتخب البرازيل الوصول لمرمى أوروغواي، ولكن خروج رافينيا كان علامة استفهام بالنسبة لجماهير راقصي السامبا مع تراجع الأداء الهجومي بعد مغادرته.

وتمكن منتخب أوروغواي من حسم التأهل بضربات الترجيح بعدما سجل فيدي فالفيردي ورودريغو بنتاكور وجيورجيان دي أراسكايتا ومانويل أوجارت بينما أضاع خوسيه خيمنيز.

ولعب سيرجيو روشيت حارس أوروغواي دور البطولة في ركلات الترجيح بعدما تصدى للتسديدة الأولى التي أطلقها إيدير ميليتاو بينما ساعده القائم في إبعاد تصويبة دوغلاس لويز بينما سجل جابريل مارتينلي وأندرياس بيريرا للبرازيل.

المنتخب البرازيليأوروغوايكوبا أمريكا

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