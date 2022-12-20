بإزعاجه ميسي وصوره وهو يحمل كأس العالم.. الشيف نصرت يتسبب في انتقادات للفيفا (فيديو)
تعرض الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لانتقادات بعد أن تمكن الشيف التركي الشهير نصرت جوكتشي - المعروف باسم "صديق الملح" بطريقة ما من الوصول إلى أرض الملعب في استاد لوسيل بعد نهائي كأس العالم، وشوهد وهو يلمس الكأس الشهيرة.
وشوهد جوكتشي وهو يمسك بقائد الأرجنتين ليونيل ميسي في محاولة للفت انتباهه، على الرغم من رفضه مرارًا وتكرارًا من قبل نجم باريس سان جيرمان.
وظل الشيف الشهير على أرض الملعب بين لاعبي الأرجنتين المحتفلين، وانتهك قواعد الفيفا الصارمة بشأن المسموح لهم بلمس كأس العالم - التي رفعها ميسي ورفاقه بعد نهائي مذهل انتهى بالفوز 4-2 بركلات الترجيح عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3 مع فرنسا.
وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن لدى الفيفا قواعد صارمة للغاية بشأن الكأس، وهناك قائمة محددة جدًّا بالأشخاص المسموح لهم بلمسها وفقًا لموقع الفيفا على الإنترنت.
ويقول موقع الفيفا عن الكأس "يعود تصميمها الحالي إلى عام 1974". كواحد من أكثر الرموز الرياضية شهرة في العالم وأيقونة لا تقدر بثمن، لا يمكن لمس كأس العالم الأصلية لكرة القدم وحملها إلا من قبل مجموعة مختارة جدًّا من الأشخاص، بما في ذلك الفائزون السابقون بكأس العالم لكرة القدم ورؤساء الدول".
وعلى الرغم من أن نصرت صديق لرئيس الفيفا جياني إنفانتينو، فإن جوكتشي - صاحب سلسلة مطاعم ستيك - لا يندرج تحت أي من المعايير المذكورة أعلاه.
كما تم تصويره يرتدي اعتمادا رسميا من الفيفا في أثناء وجوده على أرض الملعب مساء الأحد الماضي، ولم يعلق الفيفا بعد على كيفية حدوث ذلك.
صداقة نصرت مع إنفانتينو وثيقة جدًّا وموثَّقة أيضا، إذ زار الأخير مطعم ستيك في قطر خلال البطولة، ويمكن سماعه في مقطع فيديو يقول "كرة القدم توحد العالم ونصرت يوحد العالم أيضًا".
وإذا كان هناك أي إشارة إلى أن نصرت قد حصل في الواقع على الاعتماد الرسمي من قبل الفيفا، فإن هذا قد يجعلهم عرضة لاتهامات بالمعاملة الخاصة لأولئك المقربين من الرئيس إنفانتينو.
إزعاج ميسي
صديق الملح - المشتق من طريقته الشهيرة في تمليح اللحوم التي يقدمها في مطاعمه باهظة الثمن - ليس غريبًا على اهتمام أكبر نجوم اللعبة حيث يتردد عدد كبير من رموز كرة القدم على مطاعمه بشكل منتظم.
ومع ذلك، وجد في ميسي شخصًا بدا أقل استعدادًا لمنحه أي اهتمام في يوم تتويجه بالكأس الغالية أخيرًا، على الرغم من أنه قام في النهاية بالتقاط صورة.
ودخل الشيف الشهير الملعب وتمكن من التقاط صورة سيلفي مع ميسي في أثناء احتفاله بانتصار فريقه بعد إلحاح شديد.
وقال أحد مستخدمي تويتر عن الموقف "لقد فاز الرجل للتو بكأس العالم، وهذا الشيف يشعر أنه يحق له جذب انتباهه".
واستمر الغضب بعد أن نشر صورًا على إنستغرام له وهو يحمل الكأس الذهبية عيار 18 قيراطًا ، بقيمة 17 مليون جنيه إسترليني، وهو امتياز مخصص للفريق الفائز ورؤساء الدول.
وكان أحد التعليقات "لا يجب أن تلمس الكأس. أنت لست بطلاً"، وقال مستخدم غاضب آخر على إنستغرام إنه "ألغى متابعة" الشيف التركي. "لا ينبغي أن تلمس هذه الكأس، ذلك مسموح فقط للاعبين الذين بذلوا جهودهم ليصبحوا أبطالًا لديهم هذا الحق في حمل الكأس".
ونصرت ليس الوحيد الذي لمس الكأس الذهبية، إذ تم تصوير المطربة ريانا وهي تحمل الكأس في عام 2014 وكشفت لاحقًا أنها التقطت صورة سيلفي مع الكأس الشهيرة وقبَّلتها.