بإزعاجه ميسي وصوره وهو يحمل كأس العالم.. الشيف نصرت يتسبب في انتقادات للفيفا (فيديو)

وعلى الرغم من أن نصرت صديق لرئيس الفيفا جياني إنفانتينو، فإن جوكتشي - صاحب سلسلة مطاعم ستيك - لا يندرج تحت أي من المعايير المذكورة أعلاه.

كما تم تصويره يرتدي اعتمادا رسميا من الفيفا في أثناء وجوده على أرض الملعب مساء الأحد الماضي، ولم يعلق الفيفا بعد على كيفية حدوث ذلك.

صداقة نصرت مع إنفانتينو وثيقة جدًّا وموثَّقة أيضا، إذ زار الأخير مطعم ستيك في قطر خلال البطولة، ويمكن سماعه في مقطع فيديو يقول "كرة القدم توحد العالم ونصرت يوحد العالم أيضًا".

وإذا كان هناك أي إشارة إلى أن نصرت قد حصل في الواقع على الاعتماد الرسمي من قبل الفيفا، فإن هذا قد يجعلهم عرضة لاتهامات بالمعاملة الخاصة لأولئك المقربين من الرئيس إنفانتينو.

إزعاج ميسي

صديق الملح - المشتق من طريقته الشهيرة في تمليح اللحوم التي يقدمها في مطاعمه باهظة الثمن - ليس غريبًا على اهتمام أكبر نجوم اللعبة حيث يتردد عدد كبير من رموز كرة القدم على مطاعمه بشكل منتظم.

ومع ذلك، وجد في ميسي شخصًا بدا أقل استعدادًا لمنحه أي اهتمام في يوم تتويجه بالكأس الغالية أخيرًا، على الرغم من أنه قام في النهاية بالتقاط صورة.

ودخل الشيف الشهير الملعب وتمكن من التقاط صورة سيلفي مع ميسي في أثناء احتفاله بانتصار فريقه بعد إلحاح شديد.

وقال أحد مستخدمي تويتر عن الموقف "لقد فاز الرجل للتو بكأس العالم، وهذا الشيف يشعر أنه يحق له جذب انتباهه".

واستمر الغضب بعد أن نشر صورًا على إنستغرام له وهو يحمل الكأس الذهبية عيار 18 قيراطًا ، بقيمة 17 مليون جنيه إسترليني، وهو امتياز مخصص للفريق الفائز ورؤساء الدول.

وكان أحد التعليقات "لا يجب أن تلمس الكأس. أنت لست بطلاً"، وقال مستخدم غاضب آخر على إنستغرام إنه "ألغى متابعة" الشيف التركي. "لا ينبغي أن تلمس هذه الكأس، ذلك مسموح فقط للاعبين الذين بذلوا جهودهم ليصبحوا أبطالًا لديهم هذا الحق في حمل الكأس".

ونصرت ليس الوحيد الذي لمس الكأس الذهبية، إذ تم تصوير المطربة ريانا وهي تحمل الكأس في عام 2014 وكشفت لاحقًا أنها التقطت صورة سيلفي مع الكأس الشهيرة وقبَّلتها.