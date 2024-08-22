أعلن نادي الوداد المغربي بشكل رسمي تعاقده مع اللاعب البرازيلي بيدرينيو لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي المغربي عبر موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي صورة للاعب البرازيلي مع إعلان التعاقد معه دون الكشف عن قيمة الصفقة أو مدة التعاقد.

ولعب بيدرينيو صاحب الـ 20 عامًا مع فريق كورينثيانز البرازيلي خلال مباراة واحدة ولكنه لمع في فرق الشباب بالنادي.

ويجيد اللاعب البرازيلي في مركزي صانع الألعاب والجناح الهجومي كما إنه يلعب في الجانبين الأيمن والأيسر.

وبدأ نادي الوداد المغربي سلسلة من التعاقدات بعد انتخاب رئيسه الحالي هشام آيت منا وتعيين المدرب الجنوب أفريقي رولاني موكوينا.

وتعاقد نادي الوداد مع حمزة ساخي لاعب وسط أجاكسيو الفرنسي ومحمد مفيد ظهير أيمن الفتح الرباطي وعبد الأعلى محمدي حارس مرمى الباطن السعودي ومحمد الرايحي جناح نادي الجبلين السعودي ونبيل مرموق مدافع أنوروثوسيس القبرصي والجنوب أفريقي كاسيوس مايلولا لاعب تورتنو الكندي.

ورحل عن صفوف الوداد العديد من اللاعبين على رأسهم آرسين زولا وأيوب عملود ويحيى جبران وحمدو الهوني وزكريا دراوي وأمين أبو الفتح ومهدي مفتاح وإلياس شتي ومحمد أوناجم وأنس سرحات وإسماعيل الحداد