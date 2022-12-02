أهداف مباراة البرتغال وكوريا (فيديو)
تقدم ريكاردو هورتا مهاجم منتخب البرتغال، بهدف لصالح منتخب بلاده في شباك كوريا الجنوبية، خلال مباراة الفريقين في المجموعة الثامنة بكأس العالم لكرة القدم اليوم الجمعة.
وفي الدقيقة الخامسة من انطلاق المباراة قابل هورتا عرضية زميله وسدد قوية في الشباك الكورية، معلنًا تقدم فريقه.
وتعادل كيم يونغ غون لكوريا الجنوبية في الدقيقة 27، بعد استغلاله لسوء تمركز دفاع البرتغال، وفشله في تشتيت الركلة الركنية.
ونجح هي تشانغ هوان في إضافة هدف الفوز القاتل لكوريا في الوقت بدل من الضائع للشوط الثاني.
وسيقود كريستيانو رونالدو هجوم البرتغال في مواجهة كوريا الجنوبية في مباراتهما بنهائيات كأس العالم لكرة القدم اليوم الجمعة رغم اضطراره للتدريب بشكل منفصل عن بقية الفريق هذا الأسبوع.
لكن المدرب فرناندو سانتوس أجرى ستة تغييرات على فريقه الذي فاز على أوروغواي يوم الاثنين الماضي.
والبرتغال بحاجة إلى التعادل فقط للتأكد من صدارة المجموعة الثامنة وهي تضع في اعتبارها الابتعاد عن البطاقات الصفراء لتجنب الايقاف في الجولة المقبلة. وتم الدفع بديوجو دالوت وأنطونيو سيلفا في الدفاع.
ودخل ماتيوس نونيز وفيتينيا وجواو ماريو إلى تشكيلة خط الوسط بدلا من برناردو سيلفا ووليام كارفاليو وبرونو فرنانديز، الذي سجل هدفين في الفوز 2-صفر على أوروجواي، بينما حل ريكاردو هورتا بديلا لجواو فيلكس في الهجوم.
واستبعد البرتغالي باولو بينتو مدرب كوريا الجنوبية قلب الدفاع كيم مين-جاي، الذي ثارت الشكوك بشأن اصابته ودفع بكوون كيونج-وون، بينما انضم لي جاي-سونج ولي كانج-إن إلى خط الوسط.
وتملك كوريا الجنوبية نقطة واحدة فقط حتى الآن، وهي بحاجة إلى الفوز على البرتغال على أمل أن تصب نتيجة مباراة غانا مع أوروجواي في مصلحتها أيضا من أجل التأهل إلى دور 16 من كأس العالم.
فيما يلي تشكيلة كوريا الجنوبية والبرتغال:
كوريا الجنوبية: كيم سيونج-جيو - كيم مين-هوان - كوون كيونج-وون - كيم يانج-جوون - كيم جين-سو - لي جاي-سونج - لي كانج-إن - جيونج وو-يونج - هوانج إن-بيوم - سون هيونج-مين - تشو جيو-سونج
البرتغال: ديوجو كوستا - ديوجو دالوت - بيبي - أنطونيو سيلفا - جواو كانسيلو - ماتيوس نونيز - روبن نيفيز - فيتينيا - جواو ماريو - كريستيانو رونالدو - ريكاردو هورتا.