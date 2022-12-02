أهداف مباراة البرتغال وكوريا (فيديو)

تقدم ريكاردو هورتا مهاجم منتخب البرتغال، بهدف لصالح منتخب بلاده في شباك كوريا الجنوبية، خلال مباراة الفريقين في المجموعة الثامنة بكأس العالم لكرة القدم اليوم الجمعة.

وفي الدقيقة الخامسة من انطلاق المباراة قابل هورتا عرضية زميله وسدد قوية في الشباك الكورية، معلنًا تقدم فريقه.

وتعادل كيم يونغ غون لكوريا الجنوبية في الدقيقة 27، بعد استغلاله لسوء تمركز دفاع البرتغال، وفشله في تشتيت الركلة الركنية.

ونجح هي تشانغ هوان في إضافة هدف الفوز القاتل لكوريا في الوقت بدل من الضائع للشوط الثاني.