لفتة رائعة من ميسي مع لاوتارو مارتينيز في مباراة الأرجنتين وغواتيمالا (فيديو)
أقدم ليونيل ميسي، قائد المنتخب الأرجنتيني، على لفتة رائعة تجاه زميله لاوتارو مارتينيز، خلال المباراة الودية للتانغو أمام نظيره غواتيمالا، والتي جمعتهما، فجر السبت، استعدادًا لمنافسات بطولة كوبا أمريكيا 2024.
فبعد مرور أكثر من 35 دقيقة لعب، احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح الأرجنتين بعد عرقلة فالنتين كاربوني داخل منطقة جزاء غواتيمالا.
وفي لفتة رائعة من الأسطورة ميسي، قام الأخير بالإمساك بالكرة ومنحها لزميله لاوتارو مارتينيز، مهاجم التانغو، ليسدد التورو الركلة بنجاح محرزًا ثاني أهداف منتخب بلاده في المباراة.
وبدا واضحًا أن ميسي يستهدف إعادة الثقة للاوتارو الذي يعاني مع المنتخب في الفترة الماضية على مستوى التسجيل، إذ لم يسجل إلا 3 أهداف في آخر 20 مباراة بالمسابقات جميعها.
وحرص لاوتارو على توجيه الشكر لميسي عقب المباراة، قائلًا: "أشكر ميسي علنًا لِمنحي ركلة الجزاء، إنه رائع، رجل نبيل داخل الملعب وخارجه، هذا مهم جدًا بالنسبة لي".
يذكر أن مارتينيز لم يكتف بركلة الجزاء، إذ تمكن من إضافة هدفه الشخصي الثاني والثالث لبلاده، في الفوز على غواتيمالا بنتيجة 4-1.
وكانت غواتيمالا البادئة بالتسجيل عندما هزت شباك بطلة العالم لأول مرة إطلاقًا من خلال هدف أحرزه ليساندرو مارتينيز بالخطأ في مرمى فريقه بعد مرور أربع دقائق فقط من عمر اللقاء.
وسجل ميسي هدف التعادل بعد ذلك بثماني دقائق عندما أبعد حارس المرمى نيكولاس هاغن الكرة ليضعها في طريق قائد منتخب الأرجنتين الذي أرسلها إلى داخل الشباك الخالية.
ومنح لاوتارو مارتينيز هداف دوري إيطاليا هذا الموسم الأرجنتين هدف التقدم من ركلة جزاء في الدقيقة 39 قبل أن يضيف هدفه الثاني من تمريرة أرسلها إليه ميسي بعد الاستراحة.
وأحرز ميسي هدفه الثاني في المباراة في الدقيقة 77 بعد تلقيه تمريرة متقنة من البديل أنخيل دي ماريا ليمنح بطل كوبا أمريكيا الفوز.
وتقام بطولة كوبا أمريكيا في الولايات المتحدة خلال الفترة ما بين 20 يونيو الجاري و14 يوليو المقبل.
وستبدأ الأرجنتين مسيرتها في البطولة بمواجهة كندا ضمن المجموعة الأولى، الجمعة المقبل، قبل أن تواجه تشيلي في 25 من الشهر الجاري وبيرو بعدها بأربعة أيام.