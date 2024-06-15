لفتة رائعة من ميسي مع لاوتارو مارتينيز في مباراة الأرجنتين وغواتيمالا (فيديو)

أقدم ليونيل ميسي، قائد المنتخب الأرجنتيني، على لفتة رائعة تجاه زميله لاوتارو مارتينيز، خلال المباراة الودية للتانغو أمام نظيره غواتيمالا، والتي جمعتهما، فجر السبت، استعدادًا لمنافسات بطولة كوبا أمريكيا 2024.

فبعد مرور أكثر من 35 دقيقة لعب، احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح الأرجنتين بعد عرقلة فالنتين كاربوني داخل منطقة جزاء غواتيمالا.

وفي لفتة رائعة من الأسطورة ميسي، قام الأخير بالإمساك بالكرة ومنحها لزميله لاوتارو مارتينيز، مهاجم التانغو، ليسدد التورو الركلة بنجاح محرزًا ثاني أهداف منتخب بلاده في المباراة.

وبدا واضحًا أن ميسي يستهدف إعادة الثقة للاوتارو الذي يعاني مع المنتخب في الفترة الماضية على مستوى التسجيل، إذ لم يسجل إلا 3 أهداف في آخر 20 مباراة بالمسابقات جميعها.