قوة مفرطة.. ووكر يخيف زميله برمية تماس صاروخية (فيديو)

أخاف الإنجليزي كايل ووكر مدافع مانشستر سيتي زميله البرتغالي برناردو سيلفا خلال مواجهة تشيلسي أمس الخميس في الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويظهر في مقطع فيديو ووكر يلعب رمية تماس لزميله برناردو سيلفا لكن الدولي الإنجليزي لعب الكرة بقوة مفرطة دفعت زميله سيلفا لتجنب الكرة، ليخطفها الألماني كاي هافيرتز لاعب تشيلسي.