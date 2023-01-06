قوة مفرطة.. ووكر يخيف زميله برمية تماس صاروخية (فيديو)
مانشستر سيتي نجح في تحقيق فوز صعب بنتيجة 1/0 على تشيلسي.
أخاف الإنجليزي كايل ووكر مدافع مانشستر سيتي زميله البرتغالي برناردو سيلفا خلال مواجهة تشيلسي أمس الخميس في الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويظهر في مقطع فيديو ووكر يلعب رمية تماس لزميله برناردو سيلفا لكن الدولي الإنجليزي لعب الكرة بقوة مفرطة دفعت زميله سيلفا لتجنب الكرة، ليخطفها الألماني كاي هافيرتز لاعب تشيلسي.
ويعرف كيل ووكر بقوته الشديدة وسرعته القوية.
ونجح مانشستر سيتي في تحقيق فوز صعب بنتيجة 1/0 على تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج.
وجاء الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 63 بتوقيع النجم الجزائري رياض محرز بمساعدة جاك غراليش.
ورفع الفوز رصيد مانشستر سيتي إلى 39 نقطة من 17 مباراة ويتأخر بـ5 نقاط عن المتصدر آرسنال.