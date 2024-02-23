غولر يستفيد من أزمة ريال مدريد

وأعلن نادي ريال مدريد مساء اليوم الجمعة، تشخيص إصابة خوسيلو في عظم كاحله الأيمن، وسيغيب عن الملاعب لثلاثة أسابيع.

ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن غياب بيلينغهام وخوسيلو بمثابة فرصة ذهبية للتركي أردا غولر وعليه استغلالها بأفضل شكل.

وقالت الصحيفة: "أنشيلوتي سيكون مجبرا على الاعتماد على غولر وإعطائه المزيد من الدقائق في المباريات المقبلة".

ويعتبر أردا غولر خيارا هجوميا بجانب فينيسيوس ورودريغو وإبراهيم دياز.

ومن الممكن أن تشهد مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية، يوم الأحد المقبل، ظهور غولر على ملعب "سانتياغو برنابيو".