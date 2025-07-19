رغم بيان الزمالك.. أحمد فتوح يحضر حفل راغب علامة برفقة نجم الأهلي (فيديو)

أعرب جمهور نادي الزمالك عن غضبه الشديد من أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق الأبيض، بعد تداول فيديو له مؤخرا برفقة إمام عاشور، نجم الأهلي المصري، في حفل الفنان راغب علامة، الذي أقيم في الساحل الشمالي، مساء أمس الجمعة.

وتسبب الفيديو المنتشر في حرج كبير لإدارة نادي الزمالك، خاصة بعدما تم تداول تقارير بأن فتوح انقطع عن تدريبات الفريق بعد دخوله في مشادة مع عبد الناصر محمد، مدير الكرة بالنادي.

أخبار ذات علاقة أحمد فتوح يرفض التصالح مع شيكابالا

ولكن إدارة الزمالك أصدرت بيانا رسميا يتضمن تصريحات على لسان عبد الناصر محمد، ينفي تمرد اللاعب، مؤكدا اعتذار فتوح وخروجه من معسكر الفريق بسبب مرض عمه في الآونة الأخيرة، وأن اللاعب يؤدي برنامجاً تأهيلياً في الفترة الحالية، وسيعود خلال الـ48 ساعة المقبلة للانتظام في المعسكر بشكل طبيعي.

ولكن فوجئت الجماهير بأن أحمد فتوح يتواجد برفقة إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، في حفل الفنان راغب علامة، حيث يغيب أيضا عاشور عن بعثة النادي الأحمر المتواجدة في تونس بسبب إصابته في بطولة كأس العالم للأندية.

أخبار ذات علاقة بعد تهربه من المباريات.. الزمالك يتخذ قرارا صارما تجاه أحمد فتوح

كما نشر إمام عاشور بعد ذلك مباشرة فيديو عبر خاصية ستوري على منصة "إنستغرام" يوثق تواجده في حفل راغب علامة بالساحل الشمالي، ليثبت صحة الفيديو المتداول له مع فتوح.

وسرعان ما تم تداول الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ إذ حاول اللاعب عدم الظهور بشكل علني في الحفلة، لكن أحد الحضور قام بنشر فيديو يُظهره بوضوح إلى جانب إمام عاشور، ما رآه البعض إحراجاً كبيراً لإدارة نادي الزمالك التي تبنّت رواية رسمية أخرى عن سبب غيابه.

يذكر أن إمام عاشور احتفل مؤخرا بمرور عامين، على انضمامه إلى النادي الأهلي، قادما من صفوف ميتلاند الدنماركي.

وخلال عامين قضاهما عاشور برفقة الفريق الأحمر حتى الآن، شارك في 86 مباراة بكل البطولات، سجل خلالها 30 هدفا وقدم 19 تمريرة حاسمة.

وحقق عاشور العديد من الألقاب برفقة الأهلي، حيث تمكن من حصد 7 ألقاب برفقة الفريق، بواقع لقبين لبطولة الدوري المصري، مثلهما لبطولة كأس السوبر المصري، بالإضافة إلى لقب وحيد لكل من دوري أبطال أفريقيا، بطولة كأس مصر وبطل القارات الثلاث آسيا وأفريقيا والإنتر كونتيننتال.