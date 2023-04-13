لماذا شعر لاعبو ريال مدريد بالإحباط رغم الفوز على تشيلسي؟

قال تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد إن زملاءه كانوا منزعجين لعدم حسم المواجهة أمام تشيلسي رغم الفوز 2-صفر على ضيفه الإنجليزي في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء.

وانتصر ريال مدريد حامل اللقب بفضل ثنائية كريم بنزيما وماركو أسينسيو في العاصمة الإسبانية، ولعب تشيلسي بعشرة لاعبين لأكثر من نصف ساعة بعد طرد بن تشيلويل.

وقال كورتوا إن الفريق شعر بالإحباط بعد المباراة.