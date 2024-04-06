كم نقطة يحتاجها ليفركوزن لحسم الدوري الألماني رسميًا؟

بات باير ليفركوزن على أعتاب اقتناص لقب الدوري الألماني بعد فوزه على مضيفه يونيون برلين بهدف نظيف ضمن منافسات الأسبوع الـ28 من بطولة الدوري الألماني، مساء السبت.

وفي المقابل سقط بايرن ميونخ أمام نظيره هايدينهايم بثلاثية مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

وبتلك النتائج واصل باير ليفركوزن صدارته لجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 76 نقطة وبفارق 16 نقطة عن بايرن ميونخ صاحب الوصافة.

وأهدر بايرن ميونخ 6 نقاط في آخر جولتين بعد تلقي هزيمتين متتاليتين على يد بروسيا دورتموند وهايدنهايم، ليتجمد رصيده عند 60 نقطة.