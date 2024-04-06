كم نقطة يحتاجها ليفركوزن لحسم الدوري الألماني رسميًا؟
بات باير ليفركوزن على أعتاب اقتناص لقب الدوري الألماني بعد فوزه على مضيفه يونيون برلين بهدف نظيف ضمن منافسات الأسبوع الـ28 من بطولة الدوري الألماني، مساء السبت.
وفي المقابل سقط بايرن ميونخ أمام نظيره هايدينهايم بثلاثية مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة ذاتها.
وبتلك النتائج واصل باير ليفركوزن صدارته لجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 76 نقطة وبفارق 16 نقطة عن بايرن ميونخ صاحب الوصافة.
وأهدر بايرن ميونخ 6 نقاط في آخر جولتين بعد تلقي هزيمتين متتاليتين على يد بروسيا دورتموند وهايدنهايم، ليتجمد رصيده عند 60 نقطة.
ويتبقى 6 جولات على نهاية مسابقة الدوري الألماني، بينما أصبح الفارق 16 نقطة بين ليفركوزن وبايرن ميونخ بعد مباراتي اليوم.
وحال فوز ليفركوزن بالمباراة المقبلة أمام فيردر بريمن، مساء الأحد المقبل، سيتوج رسميًا بلقب الدوري الألماني 2024.
وكان باير ليفركوزن يحتاج قبل تلك الجولة إلى حصد 9 نقاط من أجل حسم تتويجه بلقب الدوري الألماني رسميًا لأول مرة في تاريخه.
ولكن بعد تحقيقه للفوز على يونيون برلين وخسارة بايرن ميونخ، أصبح فريق تشابي ألونسو بحاجة إلى حصد 3 نقاط إضافية فقط للفوز بالدوري.
وظلَّ باير ليفركوزن بلا هزيمة منذ بداية الموسم وتحديدًا بعد مرور 28 جولة في البوندسليغا، حيث حقق الفوز في 24 مباراة مقابل 4 تعادلات.
وعادل باير ليفركوزن بتلك السلسلة الرقم القياسي المسجل باسم العملاق البافاري بايرن ميونخ في الدوري الألماني منذ 10 أعوام.