تصنيف الفيفا: الأرجنتين تهيمن وهذا ترتيب أعلى المنتخبات العربية
أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم تصنيف منتخبات الرجال لشهر سبتمبر والذي لم يشهد تغييرًا على مستوى المنتخبات العشرة الأولى باستثناء تقدم البرتغال على حساب إيطاليا.
وأكّدت الأرجنتين هيمنتها على التصنيف العالمي بعد الانتصارين اللذين حققتهما على حساب الإكوادور بنتيجة 1-0 وعلى بوليفيا بنتيجة 3-0 في إطار التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم، مبتعدة في الصدارة عن وصيفتها فرنسا التي سقطت أمام ألمانيا بنتيجة 2-1 في مباراة ودية.
أمّا منتخبات البرازيل (المركز الثالث) وإنجلترا (المركز الرابع) وبلجيكا (المركز الخامس)، فقد حافظت على مراكزها في قائمة أفضل 5 منتخبات، التي لم تتغير مقارنة مع التصنيف العالمي لشهر يوليو/تموز 2023، تتبعها منتخبات كرواتيا (المركز السادس ) وهولندا (المركز السابع) والبرتغال (المركز الثامن)، وهو المنتخب الوحيد الذي أحرز تقدمًا في قائمة العشرة الأوائل.
وتراجعت إيطاليا إلى المركز التاسع بعد تعادلها مع مقدونيا الشمالية بنتيجة 1-1 في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2024، بينما تختم إسبانيا قائمة أفضل عشرة منتخبات.
المنتخبات العربية
وعلى مستوى المنتخبات العربية، تقدمت المغرب إلى المركز الـ13 كأعلى المنتخبات العربية والأفريقية في التصنيف، تليها تونس في المركز الـ29 ثم الجزائر الـ34 ومصر الـ35 ثم المنتخب السعودي في المركز الـ57 ثم قطر الـ61 والعراق الـ69.