تصنيف الفيفا: الأرجنتين تهيمن وهذا ترتيب أعلى المنتخبات العربية

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم تصنيف منتخبات الرجال لشهر سبتمبر والذي لم يشهد تغييرًا على مستوى المنتخبات العشرة الأولى باستثناء تقدم البرتغال على حساب إيطاليا.

وأكّدت الأرجنتين هيمنتها على التصنيف العالمي بعد الانتصارين اللذين حققتهما على حساب الإكوادور بنتيجة 1-0 وعلى بوليفيا بنتيجة 3-0 في إطار التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم، مبتعدة في الصدارة عن وصيفتها فرنسا التي سقطت أمام ألمانيا بنتيجة 2-1 في مباراة ودية.