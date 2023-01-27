الاتحاد يلدغ النصر ويضرب موعدا مع الفيحاء في نهائي كأس السوبر السعودي (فيديو)

ووقع المهاجم البرازيلي أندرسون تاليسكا هدف التقليص للنصر في الدقيقة 67 بتسديدة يسارية رائعة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية متقنة من البرازيلي لويس غوستافو.

وقضى مهند الشنقيطي على أمل النصر في إدراك التعادل بعدما سجل هدفا في الدقيقة 90+3 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد هجمة مرتدة.

وضرب الاتحاد موعدا مع الفيحاء في المباراة النهائية التي ستقام يوم الأحد المقبل على استاد الملك فهد الدولي.