الاتحاد يلدغ النصر ويضرب موعدا مع الفيحاء في نهائي كأس السوبر السعودي (فيديو)
أطاح نادي الاتحاد بمنافسه نادي النصر من نصف نهائي كأس السوبر السعودي ليتأهل إلى المباراة النهائية، بعد فوزه 3/1 اليوم الخميس.
وعلى استاد الملك فهد الدولي في الرياض أنهى الاتحاد الشوط الأول متقدما 2/0 سجلهما البرازيلي رومارينيو والمغربي عبالرزاق حمدالله.
وجاء هدف رومارينيو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 15 بعد كرة عرضية من عبدالرزاق حمدالله.
وتبادل حمدالله ورومارينيو الأدوار في الهدف الثاني حيث لعب البرازيلي كرة عرضية لحمدالله الذي وضعها برأسه في مرمى أوغستين روسي حارس النصر.
وهذه أول مباراة للأرجنتيني أوغستين روسي مع النصر حيث انضم للفريق لتعويض الحارس الكولومبي المصاب دافيد أوسبينا.
ووقع المهاجم البرازيلي أندرسون تاليسكا هدف التقليص للنصر في الدقيقة 67 بتسديدة يسارية رائعة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية متقنة من البرازيلي لويس غوستافو.
وقضى مهند الشنقيطي على أمل النصر في إدراك التعادل بعدما سجل هدفا في الدقيقة 90+3 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد هجمة مرتدة.
وضرب الاتحاد موعدا مع الفيحاء في المباراة النهائية التي ستقام يوم الأحد المقبل على استاد الملك فهد الدولي.
وتغلب الفيحاء 1/0 على الهلال سجله البرازيلي باولينهو في الدقيقة 21.
وهذه المرة الأولى في التاريخ التي تقام فيها بطولة كأس السوبر السعودي بمشاركة 4 فرق.
والهلال أكثر ناد تتويجا بلقب كأس السوبر السعودي برصيد 3 ألقاب آخرها لقب النسخة الأخيرة مقابل لقبين للنصر ولقب لكل من الأهلي والشباب والفتح.
والتقى الاتحاد والفيحاء يوم الخميس الماضي في الدوري السعودي حيث فاز العميد 3/0.
وفي آخر 10 مباريات بين الاتحاد والفيحاء في مختلف المسابقات فاز الاتحاد في 5 مواجهات، وفاز الفيحاء في 5 مواجهات.