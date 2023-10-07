ماركا: كيبا يقاتل لكسب التحدي في ريال مدريد

وقالت الصحيفة: "كيبا قاتل كثيراً للوصول إلى ما هو عليه الآن، كان قريبا من ريال مدريد لكن الصفقة لم تتم، وحلمه تحقق هذا الصيف".

وأوضحت الصحيفة أن التحدي كان ذا شقين، فمن ناحية أراد ارتداء قميص ريال مدريد، ومن ناحية أخرى أراد أن يكون نفسه ولا يُقارن بغيره".

وأشارت إلى أن كيبا خاض 8 مباريات مع ريال مدريد حافظ خلالها على نظافة الشباك 4 مرات، ودخلت شباكه 7 أهداف.

وبحسب "ماركا"، فإن كيبا أمام نابولي أظهر قدرته على التغلب على الفشل، بعد خطئه في الهدف الأول لنابولي.

وكشفت أن إحصائيات كيبا تعد من بين أفضل حراس المرمى في الدوري الإسباني، حيث يحتل المركز السادس في نسبة التصديات بـ 75%، والرابع في الكرات التي تم التقاطها، والسادس في إجبار المهاجمين على التسديد لتسجيل هدف، والخامس في النسبة المئوية للتمريرات التي تنتهي في الوجهة المطلوبة.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة من 8 مباريات، ويلعب، اليوم السبت، مع أوساسونا، قبل فترة التوقف الدولي.