الزمالك يفاوض 4 لاعبين جدد

وارتبط اسم الزمالك أيضا بلاعب خط وسط فريق الرجاء روجر أهولو لكن ناديه طلب مليونًا و300 ألف دولار حسب تقارير مغربية؛ ما عطل الصفقة.

ويبحث الزمالك عن ضم عدد من اللاعبين منذ عدة أشهر لدعم صفوف الفريق، كما سيتم التعاقد مع مدرب أجنبي لخلافة الكولومبي أوسوريو؛ إذ يقود الفريق حاليًّا معتمد جمال مؤقتا.