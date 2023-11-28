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الزمالك يفاوض 4 لاعبين جدد

يسعى النادي الأبيض لحل أزمة غلق باب القيد بالوصول إلى تسوية في وقت مناسب مع نادي سبورتنغ لشبونة البرتغالي

دخل نادي الزمالك في مفاوضات مع 3 لاعبين للتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة لدعم صفوف الفريق الذي ينافس على المستويين المحلي والقاري.

وينافس الزمالك في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، كما تأهل لنهائي كأس مصر، بخلاف الدوري المحلي.

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ويسعى النادي الأبيض لحل أزمة غلق باب القيد بالوصول إلى تسوية في وقت مناسب مع نادي سبورتنغ لشبونة البرتغالي.

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم عاقب الزمالك بغلق باب القيد بسبب أزمة مستحقات نادي سبورتنغ لشبونة نظير بيع شيكبالا قائد الفريق الحالي للنادي.

وحسب مصادر فإن الزمالك يستهدف التعاقد مع مجموعة من اللاعبين المصريين خلال فترة الانتقالات الشتوية حال نجاحه في حل أزمة القيد، وهم: عبدالعزيز البلعوطي حارس مرمى إنبي، ومحمد شحاته لاعب طلائع الجيش ومنتخب مصر الأولمبي، ومحمود صابر لاعب بيراميدز المعار إلى زد.

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وارتبط اسم الزمالك أيضا بلاعب خط وسط فريق الرجاء روجر أهولو لكن ناديه طلب مليونًا و300 ألف دولار حسب تقارير مغربية؛ ما عطل الصفقة.

ويبحث الزمالك عن ضم عدد من اللاعبين منذ عدة أشهر لدعم صفوف الفريق، كما سيتم التعاقد مع مدرب أجنبي لخلافة الكولومبي أوسوريو؛ إذ يقود الفريق حاليًّا معتمد جمال مؤقتا.

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