سر اضطرار ريال مدريد للإبقاء على سيبايوس

كشفت تقارير صحفية أن ريال مدريد بات مضطرًا للإبقاء على داني سيبايوس، لاعب الفريق، وعدم رحيله خلال الفترة الحالية، خاصة بعد رحيل الثنائي ناتشو وخوسيلو إلى القادسية السعودي والغرافة القطري، على الترتيب.

ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "ريليفو"، اليوم الأحد، فإن ريال مدريد سيُبقي على سيبايوس من أجل إحداث التوازن داخل القائمة، لتنفيذ لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

وأضاف التقرير: "القائمة يجب أن تحتوي على حارسي مرمى على الأقل، بالإضافة إلى 8 لاعبين محليين، إذ يوجد حاليًّا 7 لاعبين إسبان في قائمة ريال مدريد بوجود سيبايوس".