سر اضطرار ريال مدريد للإبقاء على سيبايوس
كشفت تقارير صحفية أن ريال مدريد بات مضطرًا للإبقاء على داني سيبايوس، لاعب الفريق، وعدم رحيله خلال الفترة الحالية، خاصة بعد رحيل الثنائي ناتشو وخوسيلو إلى القادسية السعودي والغرافة القطري، على الترتيب.
ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "ريليفو"، اليوم الأحد، فإن ريال مدريد سيُبقي على سيبايوس من أجل إحداث التوازن داخل القائمة، لتنفيذ لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".
وأضاف التقرير: "القائمة يجب أن تحتوي على حارسي مرمى على الأقل، بالإضافة إلى 8 لاعبين محليين، إذ يوجد حاليًّا 7 لاعبين إسبان في قائمة ريال مدريد بوجود سيبايوس".
وتابع التقرير: "يجب أن تحتوي القائمة الأولى على 4 لاعبين لعبوا في النادي ذاته لمدة 3 مواسم، على أن يكون الحد الأقصى 17 لاعبًا في القائمة الأولى غير مقيدين".
وتضم قائمة ريال مدريد 7 محليين وهم: "داني كارفاخال، فران غارسيا، لوكاس فاسكيز، فيديريكو فالفيردي، سيبايوس، رودريغو، وفينيسيوس جونيور".
وسيكون ريال مدريد في حاجة لإضافة لاعب آخر، وقد يكون جيسوس فاييخو، أو سيتم تصعيد نيكو باز أو ماريو مارتن للفريق الأول.
ولم يشارك سيبايوس كثيرًا الموسم الماضي تحت قيادة كارلو أنشيلوتي، وفي الأشهر الأخيرة، تم ربط اللاعب بالرحيل إلى كلٍّ من ميلان وريال بيتيس وأتلتيكو مدريد.