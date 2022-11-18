منع الأهلي السعودي من التسجيل في السوق الشتوية لعدم سداد مستحقات إدريس فتوحي

ولعب إدريس فتوحي للأهلي بين أكتوبر 2020 وأغسطس 2021. حيث لم يقدم المستوى المأمول منه وغاب عن عدد كبير من المباريات بسبب الإصابة.

وانتقل فتوحي صاحب الـ33 عاما إلى الأهلي في أكتوبر 2020، قادما من نادي الحزم الذي لعب لمدة موسم واحد.