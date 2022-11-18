منع الأهلي السعودي من التسجيل في السوق الشتوية لعدم سداد مستحقات إدريس فتوحي
كشف أحمد الجدي الصحفي بجريدة "الاقتصادية" عن إصدار محكمة كاس الدولية قرارا بمنع نادي الأهلي من التسجيل في الفترة الشتوية في إحدى القضايا المرفوعة ضد النادي.
وأوضح الجدي عبر "تويتر" أن محكمة كاس أصدرت هذا القرار لعدم سداد إدارة الأهلي مستحقات المغربي إدريس فتوحي لاعب الفريق السابق، وتم منحهم مهلة للسداد.
ولعب إدريس فتوحي للأهلي بين أكتوبر 2020 وأغسطس 2021. حيث لم يقدم المستوى المأمول منه وغاب عن عدد كبير من المباريات بسبب الإصابة.
وانتقل فتوحي صاحب الـ33 عاما إلى الأهلي في أكتوبر 2020، قادما من نادي الحزم الذي لعب لمدة موسم واحد.
ولعب فتوحي بعد مغادرته للأهلي في الدوري القطري، حيث انضم إلى نادي السيلية ثم انتقل بعدها إلى نادي المرخية في يوليو الماضي.
يذكر أن نادي الهلال ممنوع من تسجيل لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة من قبل غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي على خلفية قضية النصر ضد الهلال ولاعبه محمد كنو.
كما أن نادي الاتحاد ممنوع من التسجيل خلال الشتوية المقبلة بقرار من الاتحاد السعودي لكرة القدم على خلفية قضية النصر ضد النادي، واتهامه بالتفاوض مع المغربي عبدالرزاق حمدالله خلال سريان عقده معه.