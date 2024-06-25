الإسباني فرناندو دلغادو مدربا جديدا لفريق كرة اليد بالزمالك
أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، تعاقده مع الإسباني فرناندو باربيتو دلغادو، لتولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة اليد بالقلعة البيضاء.
ووقع المدرب الإسباني على عقود تدريب فريق اليد للزمالك، اليوم الثلاثاء، بعد الاتفاق على جميع التفاصيل الخاصة بالتعاقد.
ونشر النادي الأبيض صورا للمدرب الجديد عبر الحساب الرسمي على "فيسبوك"، وعلق: "قائد جديد لكتيبة (الكوماندوز)، رحبوا معنا بالإسباني فرناندو باربيتو دلغادو مدرباً لفريق كرة اليد".
ويمتلك صاحب الـ55 عاماً سيرة ذاتية مميزة، لاعباً ومدرباً، إذ يعد أحد أساطير نادي برشلونة ومنتخب إسبانيا، وتولى تدريب منتخبات إسبانيا والبحرين والسعودية، بجانب أندية برشلونة ومضر السعودي وكريتاي الفرنسي.
وتعد أبرز إنجازاته التدريبية على مستوى المنتخبات، الحصول على برونزية بطولة العالم 2011، ورابع بطولة يورو 2012، وذهبية بطولة العالم 2013 مع منتخب إسبانيا، كما حقق وصافة بطولة آسيا مع منتخب البحرين، كما تأهل لبطولة كأس العالم مع منتخب السعودية.
وعلى مستوى الأندية، تُوج بالدوري السعودي وكأس النخبة مع فريق مضر، وحصد لقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني مرتين، وكأس ملك إسبانيا مرتين، خلال وجوده في منصب المدرب المساعد لفريق برشلونة.