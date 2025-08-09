نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية (صور)

تستضيف العاصمة التنزانية "دار السلام" مراسم سحب قرعة الأدوار التمهيدية في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية موسم 2025-2026.

وتوّج بيراميدز للمرة الأولى في تاريخه بطلاً لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما تغلب في نهائي النسخة الأخيرة على صن داونز الجنوب أفريقي، بينما حصد نهضة بركان المغربي كأس الكونفدرالية على حساب سيمبا التنزاني.

ومن المنتظر أن تنطلق الأدوار التمهيدية في بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية يوم 19 سبتمبر 2025، حيث ستقام مرحلة الذهاب من 19 إلى 21 سبتمبر، بينما تُقام مرحلة الإياب خلال الفترة من 26 إلى 28 من الشهر ذاته.

بينما تُجرى مباريات دور الـ32 بداية من 17 أكتوبر المقبل، وستبدأ منافسات دور المجموعات يوم 21 نوفمبر المقبل، فيما تحدد 13 مارس من العام المقبل موعدًا لانطلاق الأدوار الإقصائية في البطولتين.

وتقام مرحلة الذهاب في الدور ربع النهائي خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس 2026، ومرحلة الإياب خلال الفترة من 20 إلى 22 من الشهر ذاته، بينما تقام مرحلة الذهاب في الدور نصف النهائي خلال الفترة من 10 إلى 12 أبريل، فيما تقام مرحلة الإياب خلال الفترة من 17 إلى 19 من الشهر ذاته.

ويقام نهائي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية بنظام الذهاب والإياب خلال الفترة من 8 إلى 24 مايو 2026.

نتائج القرعة:

ديكاداها الصومالي ضد الزمالة السوداني.. الفائز يواجه الزمالك المصري في الدور التمهيدي الثاني.

وسيلاقي المصري البورسعيدي في دور الـ 32 الفائز من مباراة ولتا ديشا وصاحب المركز الثاني في الدوري الليبي بعد انتهاءه.

نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا:

منافس الأهلي المصري المحتمل سيكون الفائز من مباراة أيجل نوار البوروندي وأساس الجيبوتي.

أما منافس بيراميدز في دور الـ64 هو الجيش الرواندي (الذهاب خارج مصر، الإياب على ملعب الدفاع الجوي).

وتقام مباريات الذهاب لدور الـ 64، أيام 19 إلى 21 سبتمبر، والإياب أيام 26 - 28 من الشهر نفسه.

بينما تقام مواجهات الدور التمهيدي الثاني، الذهاب أيام 17-19 أكتوبر، والإياب 24-26 من الشهر نفسه، بينما تنطلق مرحلة المجموعات 21 نوفمبر وتستمر حتى مارس.

المباريات الأبرز من قرعة دور الـ 64:

الترجي التونسي ضد الحرس الوطني بطل النيجر.

نهضة بركان ضد أسكو كارا التوغولي.

الهلال ضد جاموس من جنوب السودان.

سيمبا ضد غابورون يونايتد البوتسواني.

يانغ أفريكانز ضد ويليتي الأنغولي.