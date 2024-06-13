4 عروض محلية لضحية كريم بنزيما

كشفت تقارير صحفية أن المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم فريق الاتحاد السعودي، بات على رادار 4 أندية في دوري روشن للمحترفين تستهدف ضمه الموسم المقبل، بعدما أصبح ضحية للفرنسي كريم بنزيما.

وذكرت تقارير أخيرا أن إدارة الاتحاد تسعى للاستغناء عن خدمات حمد الله من أجل الإبقاء على بنزيما الموسم المقبل وبناء فريق جديد حوله.

ويرتبط حمد الله بعقد مع الاتحاد يمتد إلى صيف 2025، لكن إدارة الفريق تتجه إلى بيعه، بسبب عدم انسجامه مع بنزيما، رغم أن أرقامه أفضل بكثير من مهاجم ريال مدريد السابق.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "اليوم"، فإن هناك 4 أندية سعودية تسعى للتعاقد مع حمدالله واستغلال استبعاده من حسابات الاتحاد في الموسم الجديد.