4 عروض محلية لضحية كريم بنزيما
كشفت تقارير صحفية أن المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم فريق الاتحاد السعودي، بات على رادار 4 أندية في دوري روشن للمحترفين تستهدف ضمه الموسم المقبل، بعدما أصبح ضحية للفرنسي كريم بنزيما.
وذكرت تقارير أخيرا أن إدارة الاتحاد تسعى للاستغناء عن خدمات حمد الله من أجل الإبقاء على بنزيما الموسم المقبل وبناء فريق جديد حوله.
ويرتبط حمد الله بعقد مع الاتحاد يمتد إلى صيف 2025، لكن إدارة الفريق تتجه إلى بيعه، بسبب عدم انسجامه مع بنزيما، رغم أن أرقامه أفضل بكثير من مهاجم ريال مدريد السابق.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "اليوم"، فإن هناك 4 أندية سعودية تسعى للتعاقد مع حمدالله واستغلال استبعاده من حسابات الاتحاد في الموسم الجديد.
وأشارت الصحيفة إلى أن هناك منافسة بين الخليج والرائد والشباب والفيحاء في سباق التعاقد مع النجم المغربي للاستفادة من خدماته، وذلك بعدما قدمت هذه الأندية عروضا رسمية للاعب.
وأنهى حمدالله الموسم الأخير على عرش هدافي الاتحاد، متفوقا على بنزيما نفسه (16 هدفا)، حيث سجل المهاجم المغربي 30 هدفا، وقدم 5 تمريرات حاسمة في 41 مباراة بمختلف المسابقات المحلية والقارية والبطولة العربية.
وإجمالا، سجل حمد الله بقميص الاتحاد 67 هدفا في 84 مباراة، وصنع 8 أهداف أخرى.
وتألق المهاجم المغربي من قبل مع النصر، حيث سجل 112 هدفا في 108 مباريات، ليبصم على مسيرة ناجحة بقميص "العالمي"، حقق خلالها لقب الدوري السعودي.