"هدايا غوارديولا" تنعش برشلونة
أنعشت الصفقات الجديدة التي أبرمها نادي برشلونة في الميركاتو الصيفي، وخاصة القادمين من صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي، صفوف الفريق بقوة، وقادته مؤخرا لفوز كبير في دوري أبطال أوروبا، ثم ريمونتادا مذهلة، اليوم السبت، أمام سيلتا فيغو في الدوري الإسباني.
وحقق برشلونة فوزًا قاتلًا على حساب منافسه سيلتا فيغو (3-2)، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة السادسة من الدوري الإسباني.
وضمت قائمة برشلونة العديد من الأسماء البارزة، بعدما نجحت إدارة النادي الكتالوني في اللحظات الأخيرة من الميركاتو الصيفي في التعاقد مع المدافع البرتغالي جواو كانسيلو، على سبيل الإعارة، قادما من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.
وأيضا ضمت الألماني إلكاي غوندوغان نجم وسط مانشستر سيتي بعقد مدته عامان مع خيار التمديد لعام ثالث.
غوندوغان
ومنذ وصول الثنائي للبارسا تألقا بشدة مع الفريق، وقاد غوندوغان البلوغرانا لتحقيق فوز عريض على رويال أنتويرب البلجيكي بخمسة أهداف دون رد، الثلاثاء الماضي، لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا.
تشافي هيرنانديز قال في المؤتمر الصحفي عقب المواجهة: "عندما تكون الكرة لدى غوندوغان يتحسن كل شيء من حوله. ألكاي هدية من السماء لبرشلونة، إنه لاعب كرة قدم استثنائي، من الرائع رؤيته يلعب".
كانسيلو
أما كانسيلو فقد قدم أوراق اعتماده سريعا لجماهير البلوغرانا؛ ففي أول لقاء أساسي شارك به، خلال مواجهة ريال بيتيس بالليغا، نجح في تسجيل أول أهدافه مع الفريق.
واليوم أمام سيلتا فيغو اقتنص كانسيلو الهدف الثالث للبلوغرانا في الدقيقة 89، إذ تلقى كرة عرضية من غافي داخل المنطقة، وصوب بوجه القدم الخارجي أقصى يمين الحارس، ليمنح انتصارا قاتلا للفريق.
واعترف جواو كانسيلو، في حوار له مؤخرا بأنه لم يكن ليرفض الانتقال إلى برشلونة رغم تواجده في مانشستر سيتي الأفضل في العالم.
هدايا غوارديولا
وكانت صحيفة "سبورت" قد ذكرت سابقا، أن بيب غوارديولا، يحب أن يرى برشلونة فائزا إذا لم يكن الفائز مانشستر سيتي وسهل عملية انتقال الثنائي للفريق الكتالوني.
كما أن تشافي هيرنانديز بدوره، أشاد بتدرب غوندوغان وكانسيلو تحت قيادة غوارديولا، قائلا في تصريحات سابقة: "غوندوغان وكانسيلو يتأقلمان بشكل جيد للغاية مع الفريق، لأنهما كانا مع بيب غوارديولا، الذي يلعب كرة القدم كما نريد أن نلعب".
بالفوز الأخير، رفع برشلونة رصيده إلى 16 نقطة في صدارة الليغا بشكل مؤقت، بينما تجمد رصيد سيلتا فيغو عند 4 نقاط في المركز السابع عشر.