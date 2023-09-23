"هدايا غوارديولا" تنعش برشلونة

أنعشت الصفقات الجديدة التي أبرمها نادي برشلونة في الميركاتو الصيفي، وخاصة القادمين من صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي، صفوف الفريق بقوة، وقادته مؤخرا لفوز كبير في دوري أبطال أوروبا، ثم ريمونتادا مذهلة، اليوم السبت، أمام سيلتا فيغو في الدوري الإسباني.

وحقق برشلونة فوزًا قاتلًا على حساب منافسه سيلتا فيغو (3-2)، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وضمت قائمة برشلونة العديد من الأسماء البارزة، بعدما نجحت إدارة النادي الكتالوني في اللحظات الأخيرة من الميركاتو الصيفي في التعاقد مع المدافع البرتغالي جواو كانسيلو، على سبيل الإعارة، قادما من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأيضا ضمت الألماني إلكاي غوندوغان نجم وسط مانشستر سيتي بعقد مدته عامان مع خيار التمديد لعام ثالث.