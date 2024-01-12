رئيس الكاف يثير الجدل بشأن موعد كأس الأمم الأفريقية المقبلة

وقال موتسيبي، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، إن موعد إقامة النسخة المقبلة من كأس الأمم الأفريقية لا يزال معلقاً، إذ قد تتعارض مع كأس العالم للأندية في صورتها الجديدة والتي كانت مقررة منتصف 2025.

ومنذ نسخة 2019 في مصر، تقام كأس الأمم الأفريقية في منتصف العام بدلاً من بدايته؛ لتجنب تعارضها مع التزامات اللاعبين مع أنديتهم.

لكن آخر نسختين من البطولة أقيمتا بين يناير وفبراير بسبب مخاوف من الأمطار الموسمية في الكاميرون وكوت ديفوار.

كما تأجلت نهائيات الكاميرون 2021 لمدة عام واحد بسبب جائحة كوفيد-19، بينما تنطلق نسخة 2023 في كوت ديفوار غداً السبت، بعدما تأجلت لستة أشهر بسبب مخاوف بشأن الطقس.