ديوكوفيتش يثير شكوكاً حول مشاركته في ويمبلدون

وتعرض اللاعب الصربي (37 عاما) لإصابة في ركبته اليمنى خلال فوزه بالدور الرابع لبطولة فرنسا المفتوحة وانسحب من دور الثمانية، قبل أن يخضع للجراحة في السادس من يونيو/ حزيران؛ ما يعرض آماله في المشاركة بويمبلدون والأولمبياد للخطر.

لكن اللاعب الصربي، الذي حجز مكانه في ألعاب باريس في وقت سابق من هذا الشهر، نشر مقاطع فيديو عن عودته للتدريب على حسابه في تطبيق إنستغرام الأسبوع الماضي قبل وصوله إلى نادي عموم إنجلترا يوم الأحد وتكثيف استعداداته على الفور.

وقال ديوكوفيتش لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) بعد التدريب أمس الاثنين "لم أحضر إلى هنا لألعب بضع أدوار. إذا كنت أعرف أنني أستطيع اللعب بالقرب من أقصى قدراتي أو بأقصى قدرة فسألعب. إذا لم يكن الأمر كذلك فسوف أعطي شخصا آخر فرصة للعب".

أضاف: "إعادة التأهيل تسير في الاتجاه الصحيح كل يوم بنسبة قليلة أفضل وأفضل. وهذا ما يمنحني الأمل والتشجيع للاستمرار".

وواصل: "أتعامل مع الأمور تدريجيا. لم أدفع نفسي بنسبة مئة بالمئة بعد لكني أتمنى أن يحدث ذلك في الأيام القليلة المقبلة".