أهداف مباراة ألمانيا واسكتلندا (فيديو)

تقدم فلوريان فيرتز، لاعب منتخب ألمانيا، بهدف في شباك نظيره الاسكتلندي، خلال مباراة المنتخبين في افتتاح كأس الأمم الأوروبية يورو 2024.

وتلعب ألمانيا مع اسكتلندا في المباراة الافتتاحية في ميونخ، ويأمل أصحاب الأرض في استمرار رحلتهم حتى النهائي المقرر في برلين يوم 14 تموز/يوليو المقبل.

وأحرز فيرتز هدف ألمانيا في الدقيقة العاشرة من تسديدة رائعة.

وأضاف موسيالا الهدف الثاني في الدقيقة 19 من تسديدة أيضًا.