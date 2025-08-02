يحترم النساء.. ماذا قال مبابي عن اتهام أشرف حكيمي بالاغتصاب؟

كتب – نور الدين ميفراني

دافع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد، عن صديقه الدولي المغربي أشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان، المتهم في قضية اعتداء جنسي على فتاة فرنسية بمنزله في باريس.

وطالبت النيابة العامة في مدينة نانتير، يوم الجمعة، إحالة الدولي المغربي أشرف حكيمي، إلى المحكمة الجنائية.

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وجاء طلب نيابة نانتير تجاه حكيمي؛ لأنها تتهمه باغتصاب شابة في 2023، وهو ما ينفيه اللاعب.

ويرتبط مبابي بصداقة قوية مع حكيمي منذ لعبهما معا في باريس سان جيرمان، وقضيا العطلة الصيفية الحالية معا.

وقال مبابي في حوار مع صحيفة "ليكيب" عن الموضوع المثار: "في ذلك المساء، بينما كنا في مطعم انهار أشرف تماما وبكى، لم يكن على ما يرام حقًا، أخبرني أنه كانت هناك مداعبات متبادلة مع الفتاة، لكنه لم يشعر قط برفضٍ من هذه الشابة".

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وأضاف مهاجم ريال مدريد: "أخبرني أنهما في النهاية لم يحدث بينهما أي علاقة دون أن يخبرني السبب".

وأكد مبابي على نزاهة صديقه أشرف حكيمي ودافع عنه بقوة، وتحدث عن مناقشة هذه المواضيع معا لكونهما أصدقاء، وشدد: "إنه موضوع نناقشه بانتظام ونحرص عليه بشدة، أولًا، لسنا متوحشين، ثم، كنا مستعدين لهذا منذ بداية مسيرتنا المهنية".

وتابع: "حكيمي يحترم النساء، حتى وهو ثمل، لم أره يتصرف بشكل غير لائق، ولم أتلقَّ أي تعليقات من أصدقائي تخبرني أن أشرف أساء التصرف أو تجاوز الحدود".

وتأتي تصريحات مبابي في وقت حساس، فيما لا تزال القضية تُتابع أمام القضاء الفرنسي دون صدور حكم نهائي حتى الآن.

ويواجه أشرف حكيمي عقوبات ثقيلة قد تصل للسجن 15 عاما حال إدانته بتهمة الاعتداء الجنسي.

ويصر الدولي المغربي على براءته وأكد أن القضية تسعى فقط لتشويه سمعته.

من جهته، حافظ نادي باريس سان جيرمان على موقفه الداعم للاعب، موضحا أنه "يثق في العدالة" ويترك الأمر للمؤسسات القضائية للفصل فيه.