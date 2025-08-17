الأهلي السعودي يعين "قائدا جديدا" في السوبر

استقر النادي الأهلي السعودي على تعيين قائد جديد للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للبرازيلي روبرتو فيرمينو، الذي غادر الفريق بنهاية الموسم الماضي.

وجاء القرار قبل مواجهة الأهلي ضد القادسية، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، حيث أجرى لاعبو الفريق تصويتًا داخليًّا لاختيار القائد الجديد.

ويواجه الأهلي تحديًا كبيرًا في السوبر السعودي، وسط آمال جماهيرية بتقديم أداء قوي، لمواجهة الفائز من مباراة الاتحاد والنصر، في المباراة النهائية.

قائد جديد

كانت نتيجة تصويت لاعبي الأهلي، منح شارة القيادة للحارس الدولي السنغالي إدوارد ميندي.

ويُعتبر ميندي أحد أبرز القيادات داخل الفريق، حتى قبل حصوله على الشارة الرسمية، نظرًا لدوره الفاعل في دعم زملائه وتوجيههم داخل الملعب وخارجه.

كما يتمتع بعلاقات قوية مع جميع اللاعبين، بفضل شخصيته القيادية وقدرته على فرض احترامه بين الجميع.