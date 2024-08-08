تأهل المنتخب الأمريكي لكرة السلة للدور النهائي لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بعد فوزه على نظيره الصربي (95 ـ 91) اليوم الخميس في نصف النهائي.

وحافظ المنتخب الأمريكي على آماله في تحقيق الميدالية الذهبية في منافسات كرة السلة للرجال وذلك عندما يلتقي في النهائي مع فرنسا.

وبعد تأخرها 76-63 قبل بداية الربع الرابع، بدا أن فرص أمريكا في الفوز بالميدالية الذهبية الخامسة على التوالي تتراجع بسرعة.

وكان ذلك قبل أن يتولى النجمان ليبرون جيمس وستيفن كوري المسؤولية، ليثيرا حماس الجماهير الغفيرة في ملعب بيرسي أرينا.

وجاء فوز الولايات المتحدة ليمنح جماهير كرة السلة النهائي الذي كانت ترغب في رؤيته، ومن المؤكد أنه سيكون أحد أبرز أحداث أولمبياد باريس بمواجهة بين فريق الأحلام الأمريكي أمام فرنسا المتألقة.

ويواجه المنتخب الأمريكي، صاحب اللقب الأولمبي في آخر 4 دورات أولمبية نظيره الفرنسي في النهائي يوم السبت 10 أغسطس الجاري بداية من الساعة 22.30 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وبدوره حقق المنتخب الفرنسي المعزز بدعم جماهيري كبير، الفوز 73-69 على ألمانيا في مباراة مثيرة في نصف النهائي ليحجز مقعده في النهائي.

وسجل جيرشون يابوزيلي 17 نقطة وإيزايا كوردنيه 16 نقطة ليقودا فرنسا للفوز بالمباراة.

وكانت نهاية المباراة مثيرة إلى أبعد الحدود قبل أن تسجل فرنسا رميتين حرتين قبل سبع ثوان على النهاية لتحسم الانتصار.

ويخوض منتخبا ألمانيا وصربيا، يوم السبت المباراة الترتيبية من أجل المنافسة على الميدالية البرونزية.