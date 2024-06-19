ليفربول يحسم موقفه من بيع فان دايك للنصر
كشفت تقارير صحفية عن حقيقة تقديم مسؤولي نادي النصر السعودي عرضًا من أجل ضم الهولندي فيرجيل فان دايك، نجم ليفربول الإنجليزي، في الميركاتو الصيفي.
ويرتبط فان دايك بعقد مع ليفربول يمتد حتى صيف عام 2025، وتبلغ قيمته التسويقية حاليًّا 30 مليون يورو.
وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية أخيرًا إن "النصر يُعدّ قنبلة الميركاتو" هذا الموسم، مشيرة إلى أن ممثلين عن النادي السعودي التقوا فان دايك، من أجل التعاقد معه، في محاولة لإعداد فريق أكثر تنافسية ينهي هيمنة الهلال في دوري روشن.
ولكن صحيفة "The Athletic" أشارت إلى أن مسؤولي نادي النصر لم يتواصلوا بعد مع اللاعب لمناقشة أي انتقال محتمل.
ونقلت الصحيفة عن مصادر رفيعة المستوى في ليفربول، قولها: "لا يوجد أي اتصال من نادي النصر حتى الآن بشأن أي صفقة في الريدز".
وأضاف: "يظل فان دايك لاعبًا رئيسًا في حسابات المدرب الجديد آرني سلوت، رغم عدم الاتفاق بين اللاعب وليفربول حتى الآن على توقيع عقد جديد".
وشارك فان دايك (32 عامًا) مع ليفربول خلال الموسم الماضي في 48 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 4 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.