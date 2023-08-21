ديماراي غراي نجم إيفرتون يقترب من الانضمام لنادي الشباب السعودي

ومن المنتظر أن تبدأ إدارة الشباب في التفاوض مع اللاعب حول البنود الشخصية في عقده، والعمل على إقناعه بالانتقال إلى الدوري السعودي.

وكان غراي صاحب الـ27 عامًا انضم إلى إيفرتون في صيف 2021 قادمًا من باير ليفركوزن الألماني مقابل مليوني يورو، ويمتد عقده الحالي حتى 2024، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.