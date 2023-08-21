ديماراي غراي نجم إيفرتون يقترب من الانضمام لنادي الشباب السعودي
كشفت شبكة "سكاي سبورتس" عن اقتراب نادي الشباب السعودي من ضم ديماراي غراي، جناح إيفرتون الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
وقالت القناة الرياضية الشهيرة، إن "نادي الشباب وصل إلى اتفاق نهائي مع إيفرتون من أجل الحصول على غراي، ولكن لن يغادر اللاعب حتى يجد النادي الإنجليزي بديلًا له".
ومن المنتظر أن تبدأ إدارة الشباب في التفاوض مع اللاعب حول البنود الشخصية في عقده، والعمل على إقناعه بالانتقال إلى الدوري السعودي.
وكان غراي صاحب الـ27 عامًا انضم إلى إيفرتون في صيف 2021 قادمًا من باير ليفركوزن الألماني مقابل مليوني يورو، ويمتد عقده الحالي حتى 2024، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.
غراي، المولود في إنجلترا، شارك في 36 مباراة مع فريقه بمختلف المسابقات الموسم الماضي، سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفًا واحدًا.
وجاء اقتراب الشباب من حسم صفقة غراي، في وقت كان فيه النادي يتفاوض على ضم لاعب في نفس مركزه وهو الدولي المصري أحمد سيد "زيزو"، لاعب الزمالك.
وكان زيزو أصدر بيانًا، اليوم الإثنين، أعلن خلاله رغبته في الاستمرار بالزمالك، إلا إذا كانت رغبة إدارته هي رحيله، لحل أزمة النادي المالية.