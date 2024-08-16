موقف النصر السعودي من احتراف نجميه في أوروبا

حسمت إدارة نادي النصر السعودي موقفها بشأن الأنباء التي تتردد حول عروض رحيل الثنائي أيمن يحيى وحارس المرمى نواف العقيدي إلى أوروبا.

وارتبط اسم أيمن يحيى والعقيدي بالرحيل عن نادي النصر بداعي تلقي الثنائي عروضًا للرحيل إلى دوريات أوروبية.

أخبار ذات علاقة رسميًا.. النصر السعودي يتعاقد مع سالم النجدي

وقال الإعلامي السعودي علي العنزي إن الثنائي أيمن يحيى ونواف العقيدي لم يحصلا حتى الآن على عروض رسمية للرحيل إلى أوروبا.

وأكد أنه حال تلقي الثنائي عروضًا للمغادرة، فإن إدارة النصر برئاسة إبراهيم المهيدب لن تمانع في رحيل الثنائي وخوض تجربة جديدة في ملاعب أوروبا.

وكان النصر قد تعاقد مع الثنائي البرازيلي بينتو حارس المرمى بجانب اللاعب سالم النجدي قادمًا من نادي الفتح السعودي.

وأشار العنزي إلى أن المهيدب تكفل بصفقة سالم النجدي من جيبه الشخصي بعيدًا عن نادي النصر من أجل تدعيم صفوف الفريق.

وأوضح العنزي أيضًا أن نادي النصر يرتب لإبرام 3 صفقات لتدعيم صفوفه بلاعبين أجانب مميزين، خاصة أن الفريق السعودي لديه رغبة في تدعيم مركز الوسط المدافع بجانب الظهير الأيسر مع احتمالية رحيل البرازيلي أليكس تيليس الذي انضم إلى الفريق في الموسم الماضي، قادمًا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.