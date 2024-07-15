بعد تتويج إسبانيا بلقب يورو.. النصر السعودي يوجه رسالة خاصة لإيميريك لابورت

وجه نادي النصر السعودي رسالة خاصة للاعبه الإسباني إيمريك لابورت بعد ساعات قليلة من تتويج منتخب "لاروخا" بلقب كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024، التي اختتمت الأحد في ألمانيا.

وأحرز المنتخب الإسباني اللقب القاري الرابع في تاريخه، بعد سنوات 1964 و2008 و2012، بفوزه على إنجلترا في المباراة النهائية على ملعب أولمبيا ستايدن في برلين (2 ـ 1).

وتألق مدافع النصر السعودي، إيميريك لابورت بشكل لافت مع منتخب بلاده خلال البطولة، حيث لعب كل مباريات أدوار خروج المغلوب كاملة ليساهم في تتويج إسبانيا الأول منذ 12 عاما.

وتوجه نادي النصر السعودي برسالة تهنئة للاعبه الإسباني وذلك عبر حسابه على منصة "إكس"، بعد دقائق قليلة من نهاية المباراة.

وقال نادي النصر في منشورين هنأ بهما لابورت بتتويجه بطلا لأوروبا: "نجـم النصر السعودي إيميريك لابورت بطلًا لبطولة أمم أوروبا، أداء ومستوى رائع .. وختام يليق بما قدمه نجمنا طوال البطولة، مبرووك لابورت

مبرووك إسبانيا "

وانتقل لابورت (30 عاما) إلى النصر السعودي في صائفة 2023، قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي، وشارك مع الفريق خلال موسم 2023 ـ 2024، في 27 مباراة في دوري المحترفين السعودي سجل خلالها 4 أهداف.