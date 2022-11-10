بعدما طلب مورينيو طرده.. من هو اللاعب الخائن في فريق روما؟
كشفت تقارير إعلامية أن الهولندي ريك كارسدورب، هو اللاعب الذي وصفه جوزيه مورينيو مدرب نادي روما بـ"الخائن".
وأعرب مورينيو مدرب روما عن غضبه الشديد، من لاعب فريقه بعد التعادل مع مضيفه ساسولو "1-1" ضمن الجولة الـ14 من الدوري الإيطالي، وصرح قائلًا عقب المباراة "اللاعب الذي خان فريقنا اليوم، قلت له بعد المباراة أن يبحث له عن ناد جديد".
وأشارت بعض التقارير إلى أن المدافع الهولندي ريك كارسدورب، هو المقصود بالخيانة، وذلك بسبب سوء تمركزه في لقطة هدف التعادل لفريق ساسولو، الذي جاء في الدقيقة الـ85 من عمر اللقاء.
وقال مورينيو عقب المباراة "وهذا يخيب أملي لأن الجهد الذي بذله الفريق تعرض للخيانة من قبل لاعب بسبب موقف غير مهني. لقد خان الجهد الذي بذله باقي الفريق".
ورفض المدرب البرتغالي تحديد هوية اللاعب عندما سئِل من هو الذي خان الفريق؟.
وأضاف "لا، لقد أخبرته بالفعل في غرفة تغيير الملابس - وهو أمر لا أفعله كثيرًا لأنني عادة بعد المباريات لا أتحدث في غرفة الملابس. كان لدي 16 لاعبًا الليلة الماضية وكنت سعيدًا بموقف 15 منهم.
"لكن موقفه غير مهني وغير صحيح مقارنة بزملائه في الفريق - هذا ما يزعجني. لكن، إنها نقطة بعيدًا عن ملعبنا ونتيجة لا يمكن القول إنها سلبية. كنت سعيدًا بشكل عام بأداء الفريق".
وانتهت المباراة بالتعادل بعد أداء باهت حيث ألغى هدف أندريا بينامونتي لاعب ساسولو تقدم الضيوف عبر البديل تامي أبراهام.
ويلعب روما مع تورينو على أرضه يوم الـ13 من نوفمبر في آخر مباراة له في الدوري الإيطالي قبل فترة التوقف في كأس العالم.