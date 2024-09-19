أزمة سعود عبد الحميد.. ضوء في نهاية النفق

تصدر النجم سعود عبد الحميد، مدافع نادي روما الإيطالي، المشهد الرياضي في المملكة العربية السعودية، بعد إقالة دانييلي دي روسي من تدرب فريق العاصمة الإيطالية، عقب مسيرة خالية من الانتصارات في أول 4 مباريات بالدوري هذا الموسم.

وانضم سعود عبد الحميد للفريق الإيطالي بطلب من دي روسي، الذي حرص على الإشادة بالنجم السعودي.

وأعلن روما مساء أمس الأربعاء، تعيين الكرواتي إيفان يوريتش، مديرًا فنيًا للفريق خلفًا للمدرب السابق دي روسي، ليحيط الغموض بمستقبل النجم السعودي، الذي تلقى انتقادات لاذعة بعد رحيله عن الهلال، بسب جلوسه احتياطيًا.

وعلى الرغم من تلك الانتقادات، هناك "ضوء في نهاية النفق" قد يخرج سعود من أزمته إلى براح التألق والنجاح.

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انتقادات حادة

توترت الأجواء المحيطة باللاعب سعود عبد الحميد، بعد إقالة دي روسي، خاصة أنه من طلب التعاقد معه.

وتلقى اللاعب نقدًا لاذعًا، بسبب تركه فريقه الهلال والمنافسة المشتعلة في الدوري السعودي، واختياره اللعب في الدوري الإيطالي.

الأمير عبد الرحمن بن مساعد علق على احتراف سعود، بعد اختياره ترك الهلال، والذهاب إلى روما، وقال عبر حسابه بمنصة "إكس": "مدرب المنتخب اشتكى من أن لاعبي المنتخب لا يلعبون أساسيين في أنديتهم، وإن هذا أدى إلى تراجع أداء المنتخب، فتم أخذ سعود عبد الحميد الذي يلعب أساسيًا في الهلال قبل انتهاء عقده. سعود كان يلعب دائمًا في ناديه؛ يلعب أسبوعيا مع 8 محترفين أجانب في ناديه على مستوى عالٍ، وأمام أندية فيها 8 لاعبين أجانب على مستوىً عالٍ أيضًا، فنُقِل ليكون احتياطيًا في ناديه الجديد روما".

وأضاف: "أنا مع احتراف اللاعبين السعوديين في دوريات قوية في أوروبا، ولكن ليس الذين يلعبون أساسيين في أنديتهم، لا سيّما أن الدوري السعودي قوي بكل الأسماء التي استقطبت له، فالاستفادة من الاحتكاك مع لاعبين بمستوى كبير حاصلة في الدوري السعودي".

وتابع: "لا أقول ما سبق لإعادة فتح موضوع سعود، فسعود ذهب والله يوفقه (طارت الطيور بأرزاقها) وإنما أقوله للاستفادة من هذا مستقبلًا.. ينبغي التركيز في الاحتراف الخارجي على اللاعبين صغار السن والاحتياطيين في أنديتهم، وترك اللاعبين السعوديين الآخرين المميزين الذين يلعبون أساسيين في أنديتهم، وهذا لمصلحة المنتخب".

كما دخل الإعلامي وليد الفراج على خط الانتقادات، وقال في برنامجه التلفزيوني إن فكرة احتراف سعود "غير مقبولة"، كون الاحتكاك والانضباط التكتيكي في الدوري السعودي الآن أقوى من دوريات أوروبية كبيرة.

وتساءل الفراج: "هل احترف سعود عبد الحميد ليبقى احتياطيًا؟.. الفكرة غير مقبولة، لأن اللاعب سيفقد حساسيته للمباريات.

تعثر البدايات

سيحاول سعود التغلب على حالة القلق، صحيح أنه يمكن أن يتأثر مع مدرب جديد لا يعرف إمكانياته، ولكن اللاعب يتمتع بشخصية قوية، وقادر على تخطي تلك الصعاب.

سعود عبد الحميد يملك إمكانيات تؤهله لإثبات نفسه تحت قيادة أي مدرب، فهو يعد من أبرز اللاعبين السعوديين في السنوات الأخيرة، وقد أسهم في تتويج الفريق الهلالي بالثلاثية المحلية خلال الموسم الماضي، بعد الظفر بألقاب دوري روشن السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي.

وسيثبت سعود نفسه ويتدرب بجدية في المدة المقبلة، للحصول على ثقة الكرواتي إيفان يوريتش مدرب الفريق الجديد.

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محمد صلاح ورياض محرز نموذجًا

على سعود عبد الحميد أن يضع الثنائي محمد صلاح ورياض محرز نموذجًا أمام عينيه، للاستفادة من تجربتهما في الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح انضم لتشيلسي الإنجليزي في عام 2014، قادما من بازل السويسري، في أثناء تولي البرتغالي جوزيه مورينيو تدريب الفريق، لكنه لم يسجل غير هدفين فقط في 13 مشاركة، لينتقل بعدها لفيورنتينا الإيطالي.

وعانى صلاح في تشيلسي بسبب كثرة جلوسه احتياطيًا، لينتقل بعدها إلى فيورنتينا ثم روما الإيطاليين، ونجح خلال تلك الرحلة في تسجيل 43 هدفًا وصناعة 26.

وبعد ذلك انتقل النجم المصري إلى نادي ليفربول الإنجليزي، ليكتب تاريخًا ناصعًا مع الريدز، ليعطي صلاح ضوءًا أخضر لنجاح محتمل لسعود عبد الحميد.

أما المثال الثاني، فهو النجم الجزائري رياض محرز، الذي بدأ مشوارًا صعبًا مع نادي كويمبر بدوري الدرجة الرابعة الفرنسي، ورفض مدربو أندية مارسيليا وباريس سان جيرمان وليل مجرد رؤيته في التدريب، بسبب نحالة جسده.

لكن جون مارك نوبيلو المدير الرياضي لنادي لوهافر والمدرب السابق للمنتخب الجزائري للشباب تحت 20 عاما، كان له رأي آخر، وجلب محرز، ليتألق مع الفريق، ثم ينضم إلى ليستر سيتي ويفجر معه المفاجأة، ويفوز بلقب الدوري الإنجليزي.

ومع رحيل محرز إلى السيتي، عانى النجم الجزائري من الجلوس احتياطيًا لمدة طويلة، حتى تمكن من إثبات نفسه، واللعب أساسيًا، ما يعطي النجم السعودي فرصة أمل جديدة.

تجربة أردا غولر خير مثال

تعد تجربة النجم التركي الشاب أردا غولر مع ريال مدريد أحدث نسخة من الممكن أن يقتدي بها سعود عبدالحميد في أزمته الحالية.

في 6 يوليو 2023، أعلن نادي ريال مدريد الإسباني توقيع عقد مع غولر لمدة ست سنوات حتى يونيو 2029، في صفقة تحدث عنها الجميع وكأن اللاعب سيكون "ميسي الجديد" في الفريق الملكي.

ولكن في موسمه الأول، لم يعتمد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على خدمات أردا غولر، وبقي اللاعب التركي حبيسًا لدكة البدلاء لمدة طويلة.

ولكن مع نهاية الموسم الماضي، وبداية هذا الموسم، وضع غولر لنفسه قدمًا في التشكيل الأساسي لريال مدريد، ونجح في فرض نفسه على مدربه، ليأخذ سعود عبد الحميد أملًا من تلك التجربة.