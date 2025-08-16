شوبير يجب أن يستمر والزمالك يُسعد الجميع.. تعليق ناري لأحمد الطيب بعد فوز الأهلي

أطلق أحمد الطيب، المعلق الرياضي الشهير، تعليقًا ناريًا عقب الفوز الكبير الذي حققه النادي الأهلي أمام فريق فاركو بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري الممتاز، لموسم 2025-2026.

أخبار ذات علاقة خطأ كارثي من مصطفى شوبير أمام فاركو يكلف الأهلي هدفاً (فيديو)

وجاء هذا الفوز بمثابة الانطلاقة الأولى للفريق الأحمر في البطولة، بعد تعادله في الجولة الافتتاحية أمام مودرن سبورت بنتيجة 2-2.

إلا أن المباراة شهدت لحظة مثيرة للجدل، عندما ارتكب حارس المرمى مصطفى شوبير خطأً فادحًا بتسديد الكرة مباشرة إلى مهاجم فاركو، مما أدى إلى تسجيل الهدف الوحيد لفريقه.

أخبار ذات علاقة صداقتنا لن تتأثر.. نجم الأهلي يواجه مصطفى شوبير بسبب والده

"روبيرو إنسان قبل أن يكون مدربًا"

تناول الطيب الحدث عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إذ أشاد بموقف مدرب الأهلي، روبيرو، قائلًا: "مدرب الأهلي إنسان محترم قبل أن يكون مدربًا كفؤًا، وقراره بإشراك شوبير أمام فاركو جاء بدافع إنساني، ليعيد له ثقته بنفسه بعد الخطأ الذي تسبب بخسارة الفريق نقطتين أمام مودرن سبورت".

وأضاف الطيب: "رغم تكرار شوبير للخطأ في تسببه بهدف فاركو، فإنني أتمنى استمراره أساسيًا في المباراتين المقبلتين أمام المحلة وبيراميدز، ليعيد ثقته بنفسه ويثبت للجماهير قدرته". وتابع: "أنا واثق تمامًا أنه سيكون ممتازًا، وبعدها يمكن مشاركة الحارس محمد الشناوي".

الزمالك يُسعد الجميع

واختتم تعليقه بإشادة بأداء لاعب الوسط "زيزو"، هداف المباراة، وبالفريق المنافس، قائلًا: "برافو زيزو هدفين ونجم المباراة.. والزمالك مصدر فرحة للجميع".

ويرى الطيب أن الزمالك مصدر فرحة للجميع كون زيزو انتقل للفريق الأحمر، قادمًا من صفوف الغريم التقليدي الأبيض.