الأندية المتأهلة لدور الـ16 في بطولة دوري أبطال آسيا

وفي مباراة أخرى، تعادل النصر السعودي 1-1 مع مضيفه الاستقلال من طاجيكستان، اليوم الثلاثاء، ليتجنب الهزيمة في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم لأول مرة.

ووصل فريق المدرب لويس كاسترو، الذي أراح نجوم الفريق بعد حسم العبور إلى دور الستة عشر، إلى 14 نقطة متصدرًا المجموعة الخامسة، وظل الاستقلال متذيلاً للترتيب وله 3 نقاط.

ويقسم دور المجموعات في آسيا إلى 10 مجموعات، 5 من الغرب و5 من الشرق، ويتأهل عن كل مجموعة صاحب المركز الأول إلى دور الـ 16، بجانب أفضل 3 ثوانٍ من الغرب، وأفضل 3 ثوانٍ من الشرق ليكملوا عقد 16 فريقًا في ثُمن النهائي.

وكان العين الإماراتي هو أول فريق ضمن تأهله إلى دور الـ 16 في دوري أبطال آسيا 2024.

ووصل العين، إلى 15 نقطة في صدارة المجموعة الأولى متقدمًا بست نقاط على الفيحاء السعودي.

كما تأهلت أندية: الاتحاد، والهلال، والنصر، متصدرة عن المجموعات الثالثة والرابعة والخامسة.