الأندية المتأهلة لدور الـ16 في بطولة دوري أبطال آسيا
اكتمل عقد الفرق المتأهلة عن منطقة الغرب، إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا لموسم 2023-2024.
وضمن فريق الفيحاء التأهل، بعد فوز الدحيل القطري على نظيره برسيبوليس الإيراني بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء.
وكان الفيحاء السعودي احتفظ بحظوظه في التأهل، بعد فوزه على باختاكور الأوزبكي 4-1 في مباراة أقيمت على ملعب باختاكور المركزي في ختام مباريات دور المجموعات.
وتأهل الفيحاء إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، كأفضل ثوانٍ، بعد احتلال وصافة المجموعة الأولى، برصيد 9 نقاط، ليتأهل برفقة سباهان الإيراني ونافباخور الأوزبكي، كأفضل مركز ثانٍ.
وفي مباراة أخرى، تعادل النصر السعودي 1-1 مع مضيفه الاستقلال من طاجيكستان، اليوم الثلاثاء، ليتجنب الهزيمة في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم لأول مرة.
ووصل فريق المدرب لويس كاسترو، الذي أراح نجوم الفريق بعد حسم العبور إلى دور الستة عشر، إلى 14 نقطة متصدرًا المجموعة الخامسة، وظل الاستقلال متذيلاً للترتيب وله 3 نقاط.
ويقسم دور المجموعات في آسيا إلى 10 مجموعات، 5 من الغرب و5 من الشرق، ويتأهل عن كل مجموعة صاحب المركز الأول إلى دور الـ 16، بجانب أفضل 3 ثوانٍ من الغرب، وأفضل 3 ثوانٍ من الشرق ليكملوا عقد 16 فريقًا في ثُمن النهائي.
وكان العين الإماراتي هو أول فريق ضمن تأهله إلى دور الـ 16 في دوري أبطال آسيا 2024.
ووصل العين، إلى 15 نقطة في صدارة المجموعة الأولى متقدمًا بست نقاط على الفيحاء السعودي.
كما تأهلت أندية: الاتحاد، والهلال، والنصر، متصدرة عن المجموعات الثالثة والرابعة والخامسة.
وتأهل في التصنيف الأول، أندية: الهلال، والنصر، والاتحاد، والعين، أما التصنيف الثاني فتأهلت من خلاله فرق: ناساف، ونافباخور، والفيحاء، وسباهان.
وتم تحديد، يوم 28 ديسمبر 2023، موعدًا لإقامة قرعة دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال آسيا، وستقام مباريات هذا الدور بنظام الذهاب والإياب، ويمكن لفريقين من نفس البلد أن يلتقيا.
موعد مباريات دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا
بحسب إعلان الاتحاد الآسيوي، فإن موعد مباريات ذهاب دور الـ 16 تُلعب، بين يومي 12 و14 فبراير 2024، في حين ستقام مباريات الإياب بين يومي 19 و21 فبراير 2024.