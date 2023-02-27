كريستوف غالتييه يشتبك مع أحد مشجعي مارسيليا بعد فوز باريس سان جيرمان بثلاثية (فيديو)
حاول كريستوف غالتييه مدرب باريس سان جيرمان، الاشتباك مع أحد مشجعي مارسيليا، خلال مباراة الفريقين يوم الأحد بالدوري الفرنسي.
وحقق نادي باريس سان جيرمان فوزا عريضا على حساب غريمه ومضيفه مارسيليا بثلاثية دون رد يوم الأحد، في قمة المرحلة الـ25 من الدوري الفرنسي.
وتداول مغردون مقطع فيديو لمدرب باريس سان جيرمان كريستوف غالتييه، وهو يحاول الاشتباك مع أحد مشجعي مارسيليا، بعد أن سمعه وهو يوجه ألفاظ نابية له.
وتدخل عدد من أعضاء الجهاز الفني لباريس سان جيرمان لمنع كريستوف غالتييه من الاشتباك مع المشجع.
وتحول ليونيل ميسي وكيليان مبابي من غريمين في كأس العالم إلى أفضل زميلين بعد قيادتهما باريس سان جيرمان لفوز كبير 3-صفر على مضيفه أولمبيك مرسيليا ليعزز صدارته لدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم إلى ثماني نقاط اليوم الأحد.
وصنع ميسي هدفين لمبابي الذي أصبح الهداف التاريخي لحامل اللقب متساويا مع إدينسون كافاني برصيد 200 هدفا لكل منهما، فيما صنع مهاجم فرنسا هدف زميله الفائز بكأس العالم.
ويملك سان جيرمان، الذي غاب عنه نيمار للإصابة، 60 نقطة من 25 مباراة مقابل 52 لنقطة لمرسيليا ثاني الترتيب.