كريستوف غالتييه يشتبك مع أحد مشجعي مارسيليا بعد فوز باريس سان جيرمان بثلاثية (فيديو)

وحقق نادي باريس سان جيرمان فوزا عريضا على حساب غريمه ومضيفه مارسيليا بثلاثية دون رد يوم الأحد، في قمة المرحلة الـ25 من الدوري الفرنسي.

وتداول مغردون مقطع فيديو لمدرب باريس سان جيرمان كريستوف غالتييه، وهو يحاول الاشتباك مع أحد مشجعي مارسيليا، بعد أن سمعه وهو يوجه ألفاظ نابية له.

وتدخل عدد من أعضاء الجهاز الفني لباريس سان جيرمان لمنع كريستوف غالتييه من الاشتباك مع المشجع.