بث مباشر لمباراة الأردن ضد روسيا

يستعد المنتخب الأردني الأول لكرة القدم، للمشاركة التاريخية في نهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، بخوض مباراة ودية قوية أمام منتخب روسيا.
ويخوض "النشامى" مواجهة ودية دولية مهمة أمام منتخب روسيا، في لقاء يهدف من خلاله الجهاز الفني إلى تجربة لاعبيه ضد مدرسة كروية أوروبية.
وتُقام المباراة الودية بين المنتخبين يوم الخميس على ملعب "سبارتاك" في العاصمة الروسية موسكو.
تشكيل الأردن
تشكيل روسيا
بث مباشر للمباراة الودية والتي تجمع بين #النشامى والمنتخب الروسي
انطلاق صافرة المباراة
الدقيقة 7: علي علوان يضيع أول أهداف المنتخب الأردني، بعد انفراد ضائع، حيث سدد الكرة في جسد ألكسندر حارس روسيا.
الدقيقة 10: سيطرة من منتخب الأردن.
الدقيقة 16: عرضية خطيرة من موسى التعمري، يخرجها الدفاع الروسي.
الدقيقة 18: تسديدة من موسى التعمري، ولكن تخرج ضعيفة، في أيدي الحارس.