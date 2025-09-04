logo
رياضة

بث مباشر لمباراة الأردن ضد روسيا

ملعب "سبارتاك" قبل مباراة الأردن ضد روسيا
إرم نيوز
إرم نيوز
04 سبتمبر 2025، 4:27 م

يستعد المنتخب الأردني الأول لكرة القدم، للمشاركة التاريخية في نهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، بخوض مباراة ودية قوية أمام منتخب روسيا.

المنتخب الأردني لكرة القدم

ما المطلوب من المنتخب الأردني لتجاوز الدور الأول في كأس العالم؟

 

ويخوض "النشامى" مواجهة ودية دولية مهمة أمام منتخب روسيا، في لقاء يهدف من خلاله الجهاز الفني إلى تجربة لاعبيه ضد مدرسة كروية أوروبية.

وتُقام المباراة الودية بين المنتخبين يوم الخميس على ملعب "سبارتاك" في العاصمة الروسية موسكو.

لاعبو الأردن يحتفلون بعد التأهل التاريخي للمونديال

تصنيف الفيفا يصدم المنتخب الأردني بعد التأهل التاريخي لكأس العالم 2026

 

وتقدم "إرم نيوز"، تغطية مباشرة، لأحداث مباراة الأردن ضد روسيا، خلال السطور القادمة:

تشكيل الأردن

 

 تشكيل روسيا

 

بث مباشر للمباراة الودية والتي تجمع بين #النشامى والمنتخب الروسي

Posted by ‎Jordan TV Sport - القناة الرياضية الأردنية‎ on Thursday, September 4, 2025

 

انطلاق صافرة المباراة

الدقيقة 7: علي علوان يضيع أول أهداف المنتخب الأردني، بعد انفراد ضائع، حيث سدد الكرة في جسد ألكسندر حارس روسيا.

 

 

الدقيقة 10: سيطرة من منتخب الأردن.

الدقيقة 16: عرضية خطيرة من موسى التعمري، يخرجها الدفاع الروسي.

الدقيقة 18: تسديدة من موسى التعمري، ولكن تخرج ضعيفة، في أيدي الحارس.

