حدد المراكز.. جيسوس يطالب النصر بـ4 صفقات أخرى

أفادت تقارير إخبارية أن البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق النصر السعودي، طالب الإدارة بضرورة تدعيم الفريق بـ4 صفقات جديدة، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

واقتصرت صفقات النصر، حتى الآن، على التعاقد مع المدافع نادر الشراري ولاعب الوسط عبد الملك الجابر، في وقت اقترب فيه من حسم صفقة البرتغالي جواو فيليكس، نجم تشيلسي، بعقد يمتد لموسمين مع خيار التجديد لموسم ثالث.

أخبار ذات علاقة إنذار حريق في فندق النصر السعودي بالنمسا (فيديو)

كما ربطت التقارير البرازيلي أنتوني دوس سانتوس، جناح فريق مانشستر يونايتد، بإمكانية الانتقال لصفوف النصر في الميركاتو الحالي.

ولكن وفقا لما ذكرته صحيفة "الرياضية"، فإن إدارة النصر لم تفتح أي خط تفاوضي مع أنتوني أو ممثليه، حتى الآن، مفضلة الانتظار انسجاما مع رؤية جورجي جيسوس، الذي وضع خارطة فنية لتدعيم صفوف "العالمي" قبل الالتفات إلى صفقات جديدة.

أخبار ذات علاقة أول ظهور لجواو فيليكس في معسكر النصر السعودي (فيديو)

وأوضح التقرير، أن صدارة قائمة أولويات جيسوس تتمثل في تسجيل البرتغالي جواو فيليكس بديلاً من الكولومبي جون دوران، الذي انتقل معارا إلى فنربخشة التركي، إلى جانب البحث عن مدافع في ظل رحيل الإسباني إيمريك لابورت، مع السعي لضم لاعب وسط متقدم عوضا عن البرتغالي أوتافيو، والتعاقد مع لاعب مواليد يشغل خانة الظهير الأيسر.

ويستعد النصر لمواجهة نظيره تولوز الفرنسي، يوم الأربعاء المقبل، في ثاني المواجهات الودية ضمن المعسكر التحضيري للموسم الجديد المقام في النمسا، حيث إن العالمي قد فاز بالمباراة الأولى أمام سانت يوهان بنتيجة 5-2.

ومن المقرر أن تتوجه بعثة النصر إلى البرتغال فيما بعد لخوض المرحلة الثانية من المعسكر التحضيري للموسم المقبل.