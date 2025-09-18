بعد تسجيله أمام أتلتيكو.. كم عدد أهداف محمد صلاح مع ليفربول؟

نجح الدولي محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، في كتابة صفحة جديدة في تاريخ ناديه خلال مشاركته بدوري أبطال أوروبا.

وقاد صلاح ليفربول للفوز على منافسه أتلتيكو مدريد بنتيجة "3-2" في المواجهة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء في مستهل مشوارهما بالبطولة على ملعب "آنفيلد".

وتقدّم ليفربول بهدف مبكر في شباك أتلتيكو مدريد عن طريق أندي روبرتسون، جاء بعد ركلة حرة مباشرة نفذها صلاح بتسديدة قوية اصطدمت بأندي روبرتسون لتخدع الحارس أوبلاك وتسكن الشباك في الدقيقة الرابعة.

وسريعًا أضاف محمد صلاح هدفاً ثانياً لصالح ليفربول في الدقيقة السادسة من اللقاء، بعدما انطلق من الجهة اليمنى متجاوزاً مدافعين أتلتيكو مدريد، ثم اندفع نحو المرمى وسجّل في الشباك.

وقبل نهاية شوط المباراة الأول، قلّص ماركوس يورينتي الفارق لصالح ليفربول بهدف في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

واستمرت النتيجة بتقدم ليفربول 2-1، إلى أن أدرك أتلتيكو مدريد التعادل بهدف ثانٍ ليورينتي بعد تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء اصطدمت بماك أليستر وخدعت أليسون وسكنت الشباك.

وفي الوقت القاتل، اقتنص فيرجيل فان دايك هدف الفوز لليفربول من تسديدة رأسية قوية في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

وبدأ صلاح موسمه التاسع بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

وفي 407 مباريات شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 248 هدفا وصنع 112 هدفا.

وتوج بـ9 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022، وأخيرا الدوري الإنجليزي 2024-2025.