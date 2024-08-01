مع تأكد إصابة ماركوس راشفورد وأنتوني خلال مباراة مانشستر يونايتد ضد ريال بيتيس الودية، ترتفع قائمة الإصابات لدى "الشياطين الحمر" بشكل مقلق، إذ سبق أن تأكد غياب ليني يورو وراسموس هويلوند، ما سيجعلهم يغيبون عن بداية الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسقط راشفورد في المواجهة التي أقيمت، فجر الخميس، ودخل الجهاز الطبي للكشف عليه، ثم أخرجه من الملعب، ولم يعلن النادي عن تفاصيل إصابته ومدة غيابه حتى الآن.

أما أنتوني فقد غادر بعد 23 دقيقة فقط من دخوله كبديل، ودخل مباشرة إلى غرفة تغيير الملابس، وبدا عليه الضيق، ولم يعلن أيضًا النادي عن تفاصيل إصابته.

وكان موقع "ذا أثليتيك" قد سلط الضوء على إصابات مانشستر يونايتد التي بلغت حصيلتها نحو 60 حالة، وهو ما جعل المدير الفني للفريق تين هاغ يصف قيادة "الشياطين الحمر" مثل السباحة بأيدٍ مقيدة.

وقد أوضح تين هاغ في عدة مناسبات أنه لم يسبق له أن واجه مثل هذه النكسات من قبل، مشيرًا إلى أنه من النادر أن تمكن من اختيار التشكيلة الأساسية الأفضل؛ بسبب تكرار الغيابات والإصابات.

وتظهر البيانات حتى منتصف مايو، أن يونايتد تعرض لأكثر وقت ضائع بسبب الإصابات مقارنة بأي فريق آخر في الدوري الممتاز، والمقصود بإصابة الوقت الضائع هي تلك التي تؤدي إلى غياب لاعب عن مباراة واحدة على الأقل.

وفي كثير من المناسبات تغيب نجوم خط الدفاع مثل: هاري ماغواير، رافائيل فاران، ليساندرو مارتينيز، جوني إيفانز، ويلي كامبوالا، لوك شو، آرون وان-بيساكا، وفيكتور ليندلوف عن تشكيلة الفريق، بينما لم يشارك تيريل مالاسيا إطلاقًا منذ موسم 2022-2023.

وفي خط الوسط شهد الفريق إصابات ميسون ماونت، وبرونو فرنانديز، وكاسيميرو، ولوك شو، وكريستيان إريكسن، وسفيان أمرابط، وفي الهجوم، قضى ماركوس راشفورد، وراموس هويلوند، وأماد ديالو، وأنتوني، ومارسيال، فترات على دكة البدلاء.

وبحسب "ذا أثليتيك" غالبًا ما كان يتسبب تين هاغ في زيادة معدل الإصابات خاصة في حالة مارتينيز وشاو، حيث اختار كلاهما الانضمام إلى منتخبيهما الوطنيين، الأرجنتين وإنجلترا، خلال فترات التوقف الدولية المختلفة لاستكمال تعافيهما بعيدًا عن مقر تدريبات كارينغتون.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع في عدد أيام غيابات اللاعبين؛ بسبب الإصابات بـ(1,584 يومًا)، وتأتي الفرق الأخرى مثل شيفيلد يونايتد (1,713 يومًا)، وتشيلسي (1,712 يومًا)، وكريستال بالاس (1,676 يومًا)، وبرايتون (1,662 يومًا)، وبرينتفورد (1,653 يومًا) في المراكز الأعلى.