باريس سان جيرمان يحدد بديل مبابي "حال رحيله"

وحسب موقع "90 دقيقة"، فإن باريس سان جيرمان وضع خطة سيتم تنفيذها حال رحيل مبابي، وهي التعاقد مع لاعب يجيد في مركز الجناح الأيسر.

وحسب التقرير، فإن اللاعب المستهدف هو خفيتشا كفاراتسخيليا نجم نابولي ومنتخب جورجيا.

وقدم كفاراتسخيليا موسما مذهلا مع نابولي العام الماضي، إلا أن مستواه تراجع نوعا ما بداية هذا الموسم قبل أن يستعيد توازنه مؤخرا.

وكانت صحيفة كوريرا الإيطالية قد أشارت إلى أن نابولي سيبدأ تنفيذ عملية تجديد كفاراتسخيليا بعد إعادة التوازن داخليا للنادي؛ إثر البداية السيئة وإقالة المدرب الفرنسي رودي غارسيا.