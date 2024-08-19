رسميًا.. غوندوغان يعتزل اللعب دوليًا مع منتخب ألمانيا

أعلن إلكاي غوندوغان نجم نادي برشلونة الإسباني، اعتزاله اللعب دوليًا، وعدم ارتداء قميص منتخب ألمانيا مجددًا.

ونشر غوندوغان بيانًا مطولا من خلال صفحته الرسمية، على منصة "إنستغرام" أعلن من خلاله اعتزال اللعب الدولي مع منتخب ألمانيا.

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وفيما يلي بيان غوندوغان باعتزال اللعب الدولي:

إلى كرة القدم الألمانية العزيزة،

بعد بضعة أسابيع من التفكير، توصلت إلى قرار أنه حان الوقت لإنهاء مسيرتي مع المنتخب الوطني.

أنظر بفخر كبير إلى 82 مباراة دولية لعبتها لوطني - وهو رقم لم أكن أحلم به عندما قدمت أول ظهور لي مع المنتخب الوطني في عام 2011.

كانت أبرز لحظة بالنسبة لي هي الشرف الكبير الذي نلته عندما قُدت المنتخب كقائد في اليورو التي استضافتها بلادنا الصيف الماضي.. بعد سنوات عديدة، نجحنا أخيرًا في جعل الأمة تشعر بالفخر من جديد - وأنا سعيد جدًا؛ لأنني كنت جزءًا من ذلك.

لكن حتى قبل البطولة، شعرت ببعض الإرهاق في جسدي، وأيضًا في ذهني، مما جعلني أفكر في الأمر. ولم تقل المباريات على مستوى الأندية أو المنتخبات.

سأظل بالتأكيد مشجعًا لهذا المنتخب الوطني، وآمل بشدة أن يستمر الاتجاه التصاعدي معًا - ولا يوجد ما يمنع أن نكون من بين المرشحين الأقوياء للقب في كأس العالم 2026.

لدينا مدرب رائع، فريق قوي حقًا وروح جماعية ممتازة.

شكرًا للجماهير كلها، العاملين، المدربين وزملائي اللاعبين الذين رافقوني في هذا الطريق.

لقد كان شرفًا لي شكرًا، ألمانيا.

يذكر أن غوندوغان (33 عاما) يقضي الموسم الأخير في عقده مع برشلونة بعدما انضم إليه قادما من مانشستر سيتي في عام 2023.

وغوندوغان واحد من بين أعلى اللاعبين أجرا في النادي، ورجحت تقارير إعلامية إسبانية رحيله بعد التعاقد مع لاعب الوسط داني أولمو.

وغاب غوندوغان عن مباراة برشلونة الأولى في الدوري أمس الأول السبت، والتي حقق فيها الفريق الفوز 2-1 على فالنسيا، بسبب إصابة بسيطة.