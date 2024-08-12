ينتظر يفيس بيسوما، لاعب توتنهام هوتسبير، فرض عقوبة عليه إثر استنشاقه غاز الضحك، ونشره الفيديو عبر حسابه على تطبيق "سناب شات".

وفقًا لما ذكرته صحيفة "theguardian"، اليوم الاثنين، فإن بيسوما ظهر في مقطع فيديو متداول، في الأسبوع الماضي، وهو يستخدم أكسيد النيتروز المعروف باسم "غاز الضحك".

واعترف بيسوما بخطئه، وقدّم في الوقت نفسه اعتذاره عما فعله، ولكنه يواجه تحقيقًا داخليًا في النادي اللندني، ويترقب بقلق إمكانية تعرضه لمزيد من العقوبات.

وقال اللاعب في بيانه: "أود أن أعتذر عن هذه الفيديوهات، لقد كان قلة تقدير شديدة من جانبي، أدرك مدى خطورة هذا الأمر والمخاطر الصحية المرتبطة به، وأدرك أيضًا مسؤوليتي كلاعب كرة قدم ونموذج يحتذى به".

وأضاف متحدث باسم توتنهام: "نحن نتحقق من الأحداث، وسيتم التعامل مع الأمر كمسألة داخلية".

وتم تصنيف أكسيد النيتروز كمادة مخدرة من الفئة "ج" بموجب قانون إساءة استخدام المخدرات في نوفمبر الماضي، كجزء من خطة الحكومة لمكافحة سلوك المشاغبين، وينص القانون بأن حيازة أكسيد النيتروز بقصد استنشاقه بشكل خاطئ لتحقيق تأثير نفسي يعد الآن جريمة، ولكن لا يزال من الممكن استخدام الغاز لأسباب مشروعة، مثلاً في مجال تقديم الطعام أو تخفيف الألم أثناء الولادة.

وانضم بيسوما إلى توتنهام في العام 2022 وخاض 56 مباراة مع النادي، منها 26 مباراة أساسية تحت قيادة المدرب الحالي أنجي بوستيكوغلو خلال موسم 2023-2024.