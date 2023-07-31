نادي الاتحاد يكشف تطورات حالة طارق حامد بعد إصابته أمام الصفاقسي (فيديو)

كشف نادي الاتحاد السعودي آخر تطورات الحالة الصحية للاعب الفريق طارق حامد، الذي تعرض لإصابة قوية في الوجه بعد تدخل قوي من حسين الساعدي، لاعب الصفاقسي التونسي، خلال مباراة الفريقين ببطولة كأس الملك سلمان للأندية "البطولة العربية"، مساء الأحد.

وقال نادي الاتحاد عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الاثنين، إن طارق حامد أجرى عملية جراحية ناجحة في موضع إصابته التي تعرض لها خلال مواجهة الصفاقسي التونسي.

ونشر النادي صورا للنجم المصري في المستشفى، بالإضافة إلى فيديو يؤكد فيه اللاعب سلامته.