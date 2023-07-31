نادي الاتحاد يكشف تطورات حالة طارق حامد بعد إصابته أمام الصفاقسي (فيديو)
كشف نادي الاتحاد السعودي آخر تطورات الحالة الصحية للاعب الفريق طارق حامد، الذي تعرض لإصابة قوية في الوجه بعد تدخل قوي من حسين الساعدي، لاعب الصفاقسي التونسي، خلال مباراة الفريقين ببطولة كأس الملك سلمان للأندية "البطولة العربية"، مساء الأحد.
وقال نادي الاتحاد عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الاثنين، إن طارق حامد أجرى عملية جراحية ناجحة في موضع إصابته التي تعرض لها خلال مواجهة الصفاقسي التونسي.
ونشر النادي صورا للنجم المصري في المستشفى، بالإضافة إلى فيديو يؤكد فيه اللاعب سلامته.
وكان عبد الله الحارثي، الطبيب المعالج لطارق حامد، قد قال أمس في تصريحات تلفزيونية، إن "إصابة طارق حامد كانت متوسطة، ليست عميقة أو بسيطة، حيث نزل الجهاز الطبي وأوقفوا النزيف وتأكدوا من أنه في كامل وعيه".
وتابع: "ثم تم نقله إلى المستشفى للتأكد من عدم وجود أية كسور وأنها مجرد جرح قطعي فقط. حالة اللاعب مستقرة وأطمئن الجمهور عليه".
وكان طارق حامد قد غادر مباراة اتحاد جدة والصفاقسي مصابا في الدقيقة الـ44 بعد تدخل قوي جدا من حسين علي لاعب الصفاقسي، الذي طٌرد على إثر تلك الكرة.
وهز كريم بنزيما الشباك ليمنح الاتحاد الفوز 1-صفر على تسعة لاعبين من الصفاقسي التونسي والتأهل إلى دور الثمانية في البطولة العربية، يوم الأحد.
ويتصدر الاتحاد المجموعة الأولى بست نقاط متقدما بنقطتين على الشرطة العراقي قبل مواجهتهما في الجولة الأخيرة.
وبقي الصفاقسي دون رصيد في المركز الأخير قبل مواجهة غريمه المحلي الترجي الذي كان قد تعادل مع الشرطة أمس.