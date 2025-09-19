لقطة اليوم.. لاعبو الأهلي السعودي يعتذرون للجمهور بعد التعادل مع الهلال (فيديو)

اعتذر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، إلى جماهيرهم بعد التعادل على ملعبهم أمام الهلال في قمة الجولة الثالثة لدوري روشن.

أخبار ذات علاقة الأهلي ينتزع تعادلا دراماتيكيا أمام الهلال في كلاسيكو الدوري السعودي (فيديو)

وقلب الأهلي تأخره بثلاثية في الشوط الأول ليتعادل 3-3 مع الهلال في قمة مثيرة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بالدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين.

وبدا أن فريق المدرب سيموني إنزاغي حسم القمة بعدما أحرز مالكوم هدفين وقدم تمريرة حاسمة لتيو هرنانديز الذي افتتح التسجيل مبكراً لينتهي الشوط الأول بنتيجة 3-صفر للهلال.

لكن توني هز شباك الفريق الزائر في الدقيقة 78، ثم جعل النتيجة 3-2 قبل ثلاث دقائق من النهاية.

ومع اشتعال حماس الجماهير التي ملأت المدرجات باللون الأخضر، أكمل الأهلي عودته بهدف ميريه دميرال في الوقت بدل الضائع.

أخبار ذات علاقة رد فعل مثير من لاعبي الأهلي بعد هدف الهلال الثالث في الكلاسيكو السعودي (فيديو)

اعتذار للجماهير

عقب المباراة توجه لاعبو الأهلي إلى الجماهير المحتشدة في المدرجات، وبادلوهم التحية.

وظهر لاعبو الأهلي، وكأنهم يوجهون رسالة اعتذار للجماهير، عن التأخر بثلاثية ثم التعادل، حيث كانت الجماهير تمني النفس بالفوز بعد المستوى الرائع الذي ظهر الفريق عليه في بداية الموسم وتحقيقه لكأس السوبر.

ويحتل الهلال المركز السابع وله خمس نقاط متقدماً بمركز واحد وفارق الأهداف على الأهلي بطل آسيا.