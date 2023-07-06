هل سيتدخل أنشيلوتي في عمل مدرب منتخب البرازيل المؤقت؟
نفى فرناندو دينيز المدرب المؤقت لمنتخب البرازيل خضوعه لأي توصيات من كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الحالي.
وسيكون أنشيلوتي هو مدرب منتخب البرازيل بعد انتهاء عقده في صيف 2024 إذ سيقود البرازيل في كوبا أمريكا بحسب اتحاد الكرة البرازيلي.
وقال فرناندو دينيز في تصريحات نقلتها رويترز إنه سيعمل باستقلالية ولن يعاني من أي تدخل لأنشيلوتي.
وتابع دينيز خلال مؤتمر صحفي بمقر الاتحاد البرازيلي بعد تعيينه لمدة 12 شهرًا كمدرب مؤقت لحين تعيين أنشيلوتي"سأحظى باستقلالية وحرية في عملي دون أي تدخل".
وقال إدينالدو رودريغيز رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم بعد تقديم دينيز، إن أنشيلوتي سيصبح مدرب البرازيل القادم في النصف الثاني من 2024.
وأضاف رودريغز "أنشيلوتي سيكون هنا بالتأكيد" لكنه أشار إلى أن المدرب الإيطالي وحده "سيحدد متى سيصل".
وسيقود أنشيلوتي المنتخب البرازيلي بدءًا من "كوبا أمريكا" 2024 التي تقام بين الـ20 من يونيو/ حزيران والـ14 من يوليو/ تموز بالولايات المتحدة.
وسيقود دينيز منتخب البرازيل بالتوازي مع قيادته نادي فلومينيسي.
وخسرت البرازيل وديًّا أخيرًا أمام المغرب والسنغال؛ ما خلق مخاوف تجاه بطل كأس العالم خمس مرات.
ويحظى قدوم أنشيلوتي لتدريب منتخب البرازيل بدعم كبير من نجوم المنتخب، أبرزهم: فينيسيوس جونيور، ونيمار، ورودريغو، وميليتاو.