هل سيتدخل أنشيلوتي في عمل مدرب منتخب البرازيل المؤقت؟

وسيقود أنشيلوتي المنتخب البرازيلي بدءًا من "كوبا أمريكا" 2024 التي تقام بين الـ20 من يونيو/ حزيران والـ14 من يوليو/ تموز بالولايات المتحدة.

وسيقود دينيز منتخب البرازيل بالتوازي مع قيادته نادي فلومينيسي.

وخسرت البرازيل وديًّا أخيرًا أمام المغرب والسنغال؛ ما خلق مخاوف تجاه بطل كأس العالم خمس مرات.

ويحظى قدوم أنشيلوتي لتدريب منتخب البرازيل بدعم كبير من نجوم المنتخب، أبرزهم: فينيسيوس جونيور، ونيمار، ورودريغو، وميليتاو.