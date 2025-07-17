مفاجأة مدوّية.. محترف جديد يطلب الرحيل عن الأهلي المصري

كشفت مصادر خاصة داخل النادي الأهلي المصري عن رغبة أحد أبرز لاعبي الفريق المحترفين في مغادرة القلعة الحمراء خلال الفترة الحالية، مما يضيف مزيدًا من الأزمات لإدارة النادي التي تعاني بالفعل من موجة طلبات الرحيل من قبل عدد من نجوم الفريق.

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وتعيش إدارة الأهلي حالة من الترقب والقلق في أعقاب العودة من بطولة كأس العالم للأندية، حيث تلقّت إدارة النادي إشعارات من أكثر من لاعب يُصرّون على المغادرة.

وكان اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي أول المُعلنين عن رغبته في الرحيل، بعد إصراره على الانتقال إلى الدوري الأمريكي، ورفضه المشاركة في التدريبات التحضيرية مع الفريق.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث انضمّ المحترف المالي أليو ديانغ إلى قائمة الراغبين في الرحيل، بعد أن تلقّى عروضًا مغرية من أندية خليجية.

فيما تُشير تقارير أخرى إلى أن صانع ألعاب الفريق أحمد عبدالقادر، وكذلك اللاعب مروان عطية، يفكّران أيضًا بمغادرة القلعة الحمراء بحثًا عن فرص جديدة.

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بن شرقي يُعلن رغبته في الرحيل

في مفاجأة جديدة، أكّد مصدر داخل النادي الأهلي لـ"إرم نيوز" أن المحترف المغربي أشرف بن شرقي قد قرّر المغادرة، بعد أن عبّر عن رغبته بخوض تجربة احترافية جديدة خارج مصر.

وأوضح المصدر أن اللاعب تلقّى عروضًا متعددة، منها عرض من نادٍ إماراتي، وآخر قطري، بالإضافة إلى عرض ثالث من الدوري السعودي.

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وأضاف المصدر أن بن شرقي يرى أن بقاءه مع الأهلي قد لا يضمن له المشاركة أساسيًا بشكل منتظم، مما دفعه للتفكير جدّيًا في الرحيل.

ومن المتوقع أن يُعلن اللاعب عن قراره النهائي في الأيام القليلة المقبلة، بعد دراسة العروض المقدّمة له، ليتم بعدها الدخول في مفاوضات رسمية بين الأهلي والنادي الراغب بضمّه.