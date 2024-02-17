ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة يحقق فوزا مثيرا على سيلتا فيغو

اقتنص فريق برشلونة فوزًا ثمينا خارج أرضه على حساب مضيفه سيلتا فيغو، في اللقاء الذي جمعهما، مساء السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

ومنح روبرت ليفاندوفسكي برشلونة التقدم من تسديدة صاروخية في الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول، إلا أن ياغو أسباس سرعان ما أدرك التعادل لفريق سيلتا فيغو بعد دقيقتين فقط على انطلاق الشوط الثاني.