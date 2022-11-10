رسميًا.. عبدالرزاق حمدالله وعبد الصمد الزلزولي في قائمة المغرب لكأس العالم

وفيما يلي قائمة المنتخب المغربي:

حراسة المرمى: ياسين بونو - منير المحمدي - أحمد رضا التكناوتي

خط الدفاع: أشرف حكيمي - نصير مزراوي - جواد اليميق - نايف أكرد - رومان سايس - أشرف داري - سامي ماي - يحيى عطيات الله - بدر بانون - جواد الياميق

خط الوسط: سفيان أمرابط - عبد الحميد صابيري - سليم أملاح - عز الدين أوناحي - بلال القنوس - يحيى جبران

خط الهجوم: حكيم زياش - سفيان بوفال - زكريا أبوخلال - أمين حارث - عبد الصمد الزلزولي - إلياس شاهين - وسف النصيري - وليد شاتيجا - عبد الرزاق حمد الله.

ولم ينضم حمدالله لقائمة منتخب المغرب منذ أكثر من 3 أعوام بالرغم من أرقامه التهديفية المميزة في الدوري السعودي، بقرار تأديبي من اتحاد الكرة المغربي؛ بسبب مغادرة اللاعب لمعسكر الفريق بشكل مفاجئ قبل انطلاق أمم أفريقيا 2019 في مصر.

وانتقل حمدالله صاحب الـ31 عاما لصفوف نادي الاتحاد في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، في صفقة انتقال حر بعقد لمدة موسم ونصف الموسم، بعدما فسخ عقده من قبل إدارة نادي النصر لأسباب تأديبية.

وشارك حمدالله هذا الموسم مع الاتحاد في 6 مباريات، وسجل خلالها 4 أهداف، وتبلغ القيمة السوقية للاعب 3.20 مليون يورو، بحسب موقع "ترانسفير ماركت".

ويتواجد منتخب المغرب في كأس العالم في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات بلجيكا وكرواتيا وكندا.

ويستهل أسود الأطلس مشوارهم بمواجهة كرواتيا يوم 23 نوفمبر، ثم بلجيكا يوم 27 نوفمبر، وأخيرا كندا يوم 1 ديسمبر.

وهذه سادس مشاركة لمنتخب المغرب في كأس العالم، إذ سبق أن شارك في نسخ 1970 و1986 و1994 و1998 و2018، علما أنه صعد إلى دور الـ16 في نسخة 1986 في المكسيك لكنه خسر 0/1 أمام ألمانيا.