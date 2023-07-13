مروان عطية يغادر معسكر الأهلي بعد وفاة والده.. وانتهاء أزمة ديانغ

وأعلن النادي الأهلي وفاة والد مروان عطية نجم خط وسط الفريق الذي غادر بالفعل من أجل حضور مراسم دفن والده في مدينة كفر الدوار.

إلى ذلك، سيتمكن أليو ديانغ لاعب خط وسط الفريق من المشاركة بشكل طبيعي أمام الزمالك بعد وصول خطاب من الاتحاد الدولي لكرة القدم يفيد بانتهاء رفع الإيقاف عن اللاعب.

وتم إيقاف اللاعب بسبب وجود مبالغ مالية مستحقة عليه لصالح أحد وكلاء اللاعبين.