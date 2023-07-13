مروان عطية يغادر معسكر الأهلي بعد وفاة والده.. وانتهاء أزمة ديانغ
غادر مروان عطية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي معسكر الفريق قبل ساعات قليلة من مواجهة الزمالك في قمة الدوري المصري.
وحسم الأهلي لقب الدوري المصري للمرة الـ43 في تاريخه قبل مواجهة الزمالك مساء اليوم على ستاد القاهرة الدولي.
وأعلن النادي الأهلي وفاة والد مروان عطية نجم خط وسط الفريق الذي غادر بالفعل من أجل حضور مراسم دفن والده في مدينة كفر الدوار.
إلى ذلك، سيتمكن أليو ديانغ لاعب خط وسط الفريق من المشاركة بشكل طبيعي أمام الزمالك بعد وصول خطاب من الاتحاد الدولي لكرة القدم يفيد بانتهاء رفع الإيقاف عن اللاعب.
وتم إيقاف اللاعب بسبب وجود مبالغ مالية مستحقة عليه لصالح أحد وكلاء اللاعبين.
وسارع الأهلي بدفع المبالغ المالية وتسوية الأزمة مع وكيل اللاعب ليتمكن من المشاركة، إذ وصل خطاب يفيد بانتهاء إيقاف اللاعب ليصبح متاحًا للمشاركة أمام الزمالك.
ويعاني الأهلي من أزمة في مركز الوسط المدافع بعد خروج مروان عطية من المعسكر، وإصابة عمرو السولية واحتراف حمدي فتحي في الوكرة القطري.
وربما تشهد المباراة ظهور محمد فخري كلاعب أساسي في ظل تلك الغيابات.